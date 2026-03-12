Der Street Fighter 6 Regisseur wurde am Filmset konsultiert: "Sie haben etwas sehr Schwieriges erreicht"

HQ

Spielleiter Takayuki Nakayama wurde vom Team konsultiert, das den kommenden Street Fighter-Film am Hollywood-Set entwickelt , "um sicherzustellen, dass jeder Schlag, jedes Kostüm und jeder Moment das Vermächtnis ehrt", wie Capcom teilt. Das Unternehmen hatte kürzlich in seinem letzten Quartalsbericht bestätigt, dass es mehrere Marketinginitiativen plant, um Street Fighter 6 rund um die Veröffentlichung des Films am 16. Oktober zu kreuzbewerben, aber es scheint, als würden sie diese Engines bereits starten.

Das ist das, was Capcom in den sozialen Medien gepostet hat:

"Ehre. Respekt. Vermächtnis. Street Fighter Game Director Nakayama-san kam ans Set, um sicherzustellen, dass jeder Schlag, jedes Kostüm und jeder Moment das Vermächtnis ehrt."

Im vollständigen Video unten, das einige neue und BTS-Aufnahmen aus dem Film zeigt, sehen wir, wie Nakayama-san von der Besetzung des Street Fighter-Films begrüßt wird.

HQ

Aus dem Kader verspricht Koji/Ryu, dass sie ihr "Bestes tun werden, um die Charaktere zu ehren und sie auf die beste Weise zum Leben zu erwecken, wie sie je erschaffen wurden". Der Spielleiter erklärt dann, dass "Der Regisseur und alle anderen, die an der Produktion beteiligt sind, lieben alle Street Fighter und sind Fans wie wir, was mir großen Trost gibt (...) Ich denke, sie haben es geschafft, etwas sehr Schwieriges auf eine wirklich clevere Weise zu erreichen: Das ist der Street Fighter, den ich kenne."

Callina Liang/Chun-Li hingegen sagt: "Ich habe es auf meiner PS4 gespielt, meiner PS5". "Nakayama kennt Street Fighter besser als jeder andere", fügt Noah Centineo/Ken später hinzu, bevor wir Cody Rhodes/Guile in einem 1:1-Kampf gegen den japanischen Entwickler sehen.

In weiteren Street Fighter-Neuigkeiten wird der sechste Teil das vierte Outfit für Dee Jay und Elena bekommen, um zu feiern, dass "es immer noch Sommer unter dem Äquator ist", wobei der Inhalt nächste Woche am 17. März erscheint, dem Tag, an dem Alex als vorletzter DLC-Kämpfer des aktuellen Jahres 3 zum Kader stößt. Hier sehen Sie sich die neuen Looks an: