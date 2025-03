Die erste San Diego Comic-Con außerhalb der Vereinigten Staaten findet in Málaga statt Zum ersten Mal in seiner 54-jährigen Geschichte wird das wichtigste Popkultur-Event der Welt eine Ausgabe in Europa abhalten.

HQ Wenn Sie die neuesten Hollywood-Blockbuster und Ihre Lieblingssagen verfolgen, wenn Sie ein begeisterter Comic-Leser sind, der sehnsüchtig auf die nächsten Ausgaben Ihrer Lieblingsserie wartet, oder wenn Sie einfach nur ein einzigartiges Ereignis mit Tausenden von anderen Menschen mit Ihren Interessen genießen möchten, ist dies genau das Richtige für Sie. Zum ersten Mal in der Geschichte findet eine San Diego Comic-Con in Europa statt, und der Austragungsort der Ausgabe 2025 wird die spanische Stadt Málaga sein. Für Montag, den 10. März, ist eine offizielle Präsentation der Veranstaltung geplant, an der Vertreter der Organisatoren der San Diego Comic-Con, politische Persönlichkeiten und Kulturschaffende wie Daniel Sánchez Arévalo, Icíar Bollaín, Carlos Areces, Paco Plaza, Álex de la Iglesia und Joaquín Mazón teilnehmen werden. Die Präsentationsveranstaltung findet im Hotel Miramar in der andalusischen Stadt statt und wird von Santiago Segura ausgerichtet. Daher hoffen wir, am kommenden Montag mehr über die Feierlichkeiten der Veranstaltung, die großen Namen des Kinos, Verlage und Unternehmen, die sich für die Veranstaltung angemeldet haben, sowie die Termine der Veranstaltung zu erfahren. Was hältst du davon, die San Diego Comic-Con näher an deiner Heimat zu besuchen als je zuvor?