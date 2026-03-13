Der sechste Film der angesagtesten Reihe Spaniens beginnt mit einer beispiellosen und spaltenden Marketingkampagne... ohne Rezensionen

HQ

Torrente for President, der sechste Teil einer der umsatzstärksten Filmreihen Spaniens, startet heute am 13. März in den Kinos in Spanien, und die Vertriebsfirma Sony Pictures verfolgte einen beispiellosen Marketingansatz, indem sie den Film bis zur Veröffentlichung völlig geheim hielten. Es gibt keinen Trailer, kein Poster (nur weißer Text auf schwarzem Hintergrund), keine Zusammenfassung, keine bekannte Besetzung – außer dem Regisseur und Protagonisten Santiago Segura –, kein einziges veröffentlichtes Bild.

In einer Welt, in der Filmtrailer und Cast-Interviews oft mehr diskutiert werden als die Filme selbst, ist es überraschend, dass eine Veröffentlichung eines großen Franchises (zumindest in Spanien) im Dunkeln bleibt – etwas, das man bei einem großen Hollywood-Franchise wie Marvel nie erwarten würde. Das bedeutet nicht, dass er keine Aufmerksamkeit erhielt, im Gegenteil: Unterstützt vom mächtigen Medienunternehmen Atresmedia, dem Eigentümer von zwei der großen Fernsehsender Spaniens, hat der Film viele Werbekampagnen online, im Fernsehen und auf der Straße erhalten, obwohl keine davon etwas über den Film gezeigt oder verraten hat.

Santiago Segura, der Regisseur und Hauptdarsteller, hat verteidigt, dass dies mit einer "Fans-First"-Mentalität gemacht wurde: Die Fans der Filme können alles ungespoilert sehen, alle Cameos sehen (er sagte immerhin, dass es über 60 Cameos von spanischen Prominenten geben wird, ein fester Bestandteil des Franchises) und, ebenso wichtig, Die Fans werden als Erste zusehen Torrente Presidente... Und nicht die Kritiker.

Journalisten in Spanien haben keinen Zugang zu irgendetwas, und es werden keine Interviews oder Rezensionen zum sechsten Torrente-Film bis nach dem Eröffnungswochenende gegeben. Die beispiellose Strategie hat sich ausgezahlt, denn Sony berichtete, dass bereits 150.000 Tickets vor dem Eröffnungstag am Freitag verkauft wurden.

Torrente und Santiago Segura haben ein schwieriges Verhältnis zu Filmkritikern

Spulen wir ein wenig zurück. Torrente wurde 1998 geboren, als Torrente, der dumme Arm des Gesetzes veröffentlicht wurde, eine grobe und düstere Komödie über einen rassistischen, sexistischen, homophoben und faschistischen Polizisten. Der Film wurde von den Kritikern als Parodie auf die rückständigsten Persönlichkeiten Spaniens gut aufgenommen, zwei Jahrzehnte nach dem Tod des Diktators Francisco Franco, den Torrente verehrt – und gewann sogar einen Goya-Preis als bester neuer Regisseur.

Der enorme Erfolg des Films führte zu vier Fortsetzungen in den Jahren 2001, 2005, 2011 und 2014, die alle in Spanien Kassenerfolge waren und Torrente zur zweiterfolgreichsten Filmreihe nach Ocho apellidos (Spanish Affairs) machten. Allerdings wurden alle Fortsetzungen von Kritikern verrissen und waren kaum mehr als eine Abfolge dummer Witze und Cameos. Einige weisen auch darauf hin, dass sich nach fünf und nun sechs Filmen die angebliche gesellschaftliche Kritik des Films nun eher wie eine freie Hand anfühlt, um sich mit den schlimmsten Arten von Sexismus, Rassismus, Homophobie und Faschismus unverblümt zu beschäftigen und sich unverzeihlich zu amüsieren; Segura bestreitet es, aber einige Torrente -Fans sehen das vielleicht anders und finden einen gewissen "Trost" in diesen Filmen, was erklären könnte, warum sie so beliebt sind.

Abgesehen von den Sensibilitätsdebatten bedeutet die Tatsache, dass Sony Pictures die Pressevorführung des Films nach dem Eröffnungswochenende organisiert hat – etwas, das bisher nie oder fast nie passiert ist –, dass die einzigen Filmkritiken, die man heute sehen wird, von Leuten (einschließlich Journalisten) stammen, die in ein normales Kino gehen, um ihn zu sehen.

Dies hat zu hitzigen Online-Diskussionen geführt zwischen denen, die den innovativen Marketingansatz von Sony und Segura loben, und denen, die es als Respektlosigkeit gegenüber Filmjournalisten ansehen, die ihre Arbeit nicht machen dürfen, und dass der Verleiher absichtlich die Arbeit der Kritiker so weit wie möglich behindert, da sie erwarten, dass der Film sehr wahrscheinlich von ihnen verrissen wird. wie bei den früheren Torrente -Filmen, aber auch bei der vorherigen Filmreihe unter der Regie von Segura, Father There Is Only One, einer familienorientierten Komödie mit fünf Einsätzen zwischen 2019 und 2025, ebenfalls ein Kassenschlager, ebenfalls negativ bewertet.

Segura selbst, sehr aktiv auf X, engagiert sich häufig mit Journalisten, die seine Arbeit negativ kritisieren, sodass das Fehlen von Rezensionen am Eröffnungstag seinen Geist für eine Weile beruhigen wird. Aber in den kommenden Stunden und Tagen werden die ersten Eindrücke und wahrscheinlich Spoiler des Films die sozialen Medien in Spanien füllen, ebenso wie die ersten Filmkritiken, einige Amateur- und einige professionelle. Doch wenn sich der Staub gelegt hat und die Kritiker ihr Urteil fällen, wäre der Film bereits ein Kassenschlager geworden, und Santiago Segura hätte sein Versprechen erfolgreich eingelöst, die Fans als Erste seinen neuen Torrente Film zu beurteilen – ungespoilert und bedingungslos – etwas, das zu seiner Ehre bisher niemand gewagt hatte.