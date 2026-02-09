Spaniens rechtsextreme VOX verdoppelt die Sitze bei der Regionalwahl in Aragon

HQ

Die rechtsextreme Partei VOX in Spanien erhöhte am Sonntag ihre Vertretung in der Regionalversammlung Aragons deutlich, verdoppelte ihre Sitze von 7 auf 14 und erreichte 18 % der Stimmen. Der Aufschwung erfolgt, nachdem die regierende konservative Volkspartei (PP) im Dezember Neuwahlen ausgerufen hatte, um die Macht zu konsolidieren und den Einfluss von VOX einzuschränken – eine Strategie, die letztlich die rechtsextreme Partei stärkte. Obwohl die PP weiterhin die größte Partei in der 67 Sitze umfassenden Versammlung mit 26 Sitzen ist, ist sie nun stärker auf VOX angewiesen, um effektiv zu regieren.

Die Sozialistische Partei, die landesweit von Premierminister Pedro Sánchez geführt wird, erlitt historische Verluste in Aragon, verlor fünf Sitze und verzeichnete ihr schlechtestes Ergebnis in der Region. Analysten stellten fest, dass die Ergebnisse eine breitere Rechtsverschiebung in Spanien vor den für August 2027 geplanten Parlamentswahlen signalisieren, wobei VOX als Hauptnutznießer der Unzufriedenheit der Wähler hervorgeht. "Es gab tatsächlich eine Verschiebung des Schwungs nach rechts. Aber VOX war der Haupt- und einzige Nutznießer", bemerkte Eurointelligence in einem Newsletter am Montag.

Das Ergebnis spiegelt die bisherigen Gewinne von VOX in Extremadura im vergangenen Dezember wider und spiegelt den wachsenden Einfluss der Partei in ganz Spanien wider. Da die PP sowohl durch sinkende regionale Unterstützung als auch durch nationale Korruptionsskandale geschwächt ist, wirkt Spaniens politische Landschaft zunehmend fragmentiert, sodass die etablierten Parteien Koalitionsabhängigkeiten navigieren müssen, während die nächsten Parlamentswahlen näher rücken...