Der Schöpfer von Ted Lasso hofft, dass die Vereinigten Staaten "mental vorbereitet" sind auf den Zustrom ausländischer Besucher für die Weltmeisterschaft

Die Vereinigten Staaten, ein Land, das dem Verbandsfußball weitgehend gleichgültig gegenübersteht, werden in diesem Sommer (mit der bevorstehenden Klub-Weltmeisterschaft ) und vor allem im nächsten Sommer mit der Weltmeisterschaft 2026, die mit 48 Mannschaften anstelle der üblichen 32 in 16 verschiedenen Städten auch die größte aller Zeiten sein wird, zum Zentrum der Welt des Fußballs.

Die FIFA veranstaltete am 11. Juni 2026 eine Veranstaltung mit Prominenten auf dem Fox Studio Lot in Los Angeles, einer Stadt, in der wegen der Proteste gegen die einwanderungsfeindliche Politik der Regierung von Donald Trump eine Ausgangssperre verhängt wurde. Die Atmosphäre war angespannt und es gibt Befürchtungen und Zweifel, wie eine Weltmeisterschaft in einem Land abgehalten werden kann, das eine so harte Politik gegen Ausländer anwendet. Vizepräsident JD Vance scherzte sogar über die Abschiebung von Fans.

In diesem Zusammenhang äußerte sich einer der Gäste, Brendan Hunt, Mitschöpfer der Erfolgsserie Ted Lasso über einen American-Football-Trainer, der einen Premier-League-Klub leitet, in der Hoffnung, dass das Land auf den großen Zustrom ausländischer Besucher vorbereitet ist, den sie empfangen werden (via Reuters).

"Worauf sich Amerika mit dieser Weltmeisterschaft vorbereiten muss, ist etwas, das die meisten Amerikaner instinktiv wissen, aber nur um sicherzugehen, dass es für diejenigen, die es nicht tun, viele Menschen hier geben wird, die nicht hier geboren wurden. Und nur weil sie nicht hier geboren wurden, brauchst du keine Angst vor ihnen zu haben."

"Du musst dich darauf vorbereiten, dich einer Stimmung hinzugeben, die du noch nie zuvor gesehen hast, denn wenn die Leute in diese Städte kommen, um ihre Mannschaften spielen zu sehen, werden sie auf eine Art und Weise das Ruder übernehmen, die absolut so wohlwollend wie überwältigend ist."