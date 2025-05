Der schöne Grund, warum das englische Play-off-Finale um 15:01 Uhr angepfiffen wurde: "Jede Minute zählt"

HQ

Heute Nachmittag wird um genau 15:01 Uhr BST, 16:01 Uhr MESZ das Play-off-Finale der League Two zwischen Walsall und Wimbledon angepfiffen, in dem über den Aufstieg in die League One (dritte englische Liga) in der nächsten Saison entschieden wird. Nicht um Uhrzeit, sondern eine Minute später. Das ist auch bei den Play-off-Spielen um die Championship und die League One am vergangenen Wochenende passiert, und dafür gibt es einen sehr guten Grund.

Wie talkSport berichtet, ist es Teil einer Kampagne zwischen Sky Bey und der British Heart Foundation zur Sensibilisierung für die Initiative "Every Minute Matters", um Unterstützer zum Erlernen der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu inspirieren und sie mit wichtigen Fähigkeiten auszustatten, die ihnen helfen könnten, das Leben eines Menschen zu retten.

Um dies zu tun, kann jeder den RevivR ausprobieren, ein 15-minütiges Training mit einem Kissen, das Ihnen beibringt, wie Sie eine HLW durchführen, die ein Leben retten kann.

"Mit dem Anstoß aller drei Play-off-Finals eine Minute später nutzt Every Minute Matters weiterhin die Kraft und Sichtbarkeit des Fußballs, um noch mehr Menschen zu ermutigen, HLW zu lernen, was letztendlich dazu beitragen könnte, noch mehr Leben zu retten."

Tom Lockyer, Kapitän von Luton Town, war einer der Menschen, die durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gerettet wurden, nachdem er einen Herzstillstand erlitten hatte. "Ich habe das Glück, heute noch am Leben zu sein, aber die Realität ist, dass normalerweise weniger als einer von 10 Menschen überlebt, weshalb es wichtig ist, dass wir das Bewusstsein weiter schärfen. Die symbolischen Anstoßzeiten sind der perfekte Weg, um unsere lebensrettende Botschaft unmöglich zu ignorieren", sagte er.