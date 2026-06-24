Der schnellste Supercomputer der Welt ist wieder chinesisch

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China hat laut Engadget erstmals seit 2017 den Titel des schnellsten Supercomputers der Welt gewonnen.

Chinas LineShine vom National Supercomputer Center erreichte 2,198 Exaflops Leistung und schlug damit den bisherigen Champion El Capitan (1,809 Exaflops), der sich am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA befindet. Chinas Lineshine ist der erste Supercomputer, der zwei Exaflops mit "anhaltender Doppelpräzisionsleistung ausschließlich mit CPUs" übersteigt.

Chinas neue Maschine erreichte die Spitze, weil sie nicht wie andere führende Modelle auf GPUs angewiesen ist. Stattdessen ist es um einen maßgeschneiderten 304-Kern-Prozessor herum ausgelegt, mit 13,79 Millionen Kernen, die mit 1,55 GHz laufen und über eine proprietäre Verbindung verbunden sind. Er verbraucht etwa 42,2 Megawatt Leistung und entspricht einem Wirkungsgrad von 52,07 Gigaflops pro Watt.

Diese neue Spitzenplatzierung umfasst fünf Systeme, die die Exascale-Schwelle übertreffen: 1 in China, 3 in den USA und 1 in Deutschland.