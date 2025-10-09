Der problematische Abgang von Rabiot aus Marseille kam der Mannschaft zugute, sagt Marseilles Trainer Roberto de Zerbi

HQ

Am 15. August 2025, bei einer Ligue-1-Niederlage zwischen Marseille und Rennes, lieferten sich die Spieler Adrien Rabiot und Jonathan Rowe eine "englische Kneipenschlägerei", die Marseille-Trainer Roberto De Zerbi als "englische Kneipenschlägerei" bezeichnete, wobei Marseille-Präsident Pablo Longoria sagte, es sei "extrem gewalttätig" gewesen, wobei einer von ihnen offenbar das Bewusstsein verlor. In der Folge wurden beide Spieler aus dem Kader gestrichen und später verkauft: Rabiot an den AC Mailand und Rowe an Bologna.

Zwei Monate später ist Marseille trotz dieser Niederlage Zweiter in der Ligue 1, nur hinter PSG, und Roberto de Zerbi sagt, dass die Mannschaft jetzt ohne Rabiot besser ist. "Es hat uns gut getan, denn der Klub hat sich entschieden, auf Rabiot zu verzichten, der keinen Schritt zurücktreten wollte", sagte de Zerbi gegenüber Corriere della Sera (via RMC Sport).

Dies geschieht zwei Tage, nachdem Rabiot, der für die Nationalmannschaft nach Frankreich zurückgekehrt ist, sagte, dass er sich von der Mannschaft betrogen fühle und sich nicht erklären könne, und fügte hinzu, dass er keine gewalttätige Person sei und immer noch Unterstützungsbotschaften von OM-Fans erhalte.