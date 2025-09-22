Der Präsident des Universal Orlando Resorts versichert den Mitarbeitern, dass die Fahrt während des tödlichen Unfalls auf der Achterbahn wie vorgesehen funktioniert hat

HQ

Fünf Tage nach dem tödlichen Unfall in der Stardust Racers-Achterbahn im Epic Universe, dem neuesten Freizeitpark des Resorts in Florida, hat die Präsidentin des Universal Orlando Resorts, Karen Irwin, einen Brief an die Mitarbeiter geschickt, in dem sie mitteilte, dass die Achterbahn vor, während und nach der Fahrt wie vorgesehen funktionierte.

Der 32-jährige Kevin Zavala wurde nicht ansprechbar aufgefunden und starb später, nachdem er "mehrere stumpfe Aufprallverletzungen" erlitten hatte. Theoretisch kann er nicht mit einem losen Gegenstand eines anderen Fahrers wie einem Mobiltelefon angefahren worden sein, da das Fahrgeschäft über obligatorische Schließfächer und Metalldetektoren verfügt.

"Unsere bisherigen internen Ergebnisse bestätigen, dass die Fahrsysteme wie vorgesehen funktionierten, die Ausrüstung zu Beginn der Fahrt, während der gesamten Dauer der Fahrt und bei der Rückkehr des Fahrfahrzeugs zur Station intakt war und unsere Teammitglieder die Verfahren befolgten", sagte Irwin. Das Fahrgeschäft bleibt während der Ermittlung, einem "umfassenden Überprüfungsprozess in Zusammenarbeit mit dem Fahrgeschäfthersteller", dem deutschen Unternehmen Mack Rides, Eigentümer des Europa-Park, geschlossen.

Sie können die vollständige Erklärung unten lesen:

Liebe Teammitglieder,

"In meinen 35 Jahren bei Universal gab es nur wenige Momente, die so schwierig waren wie dieser.

Wie ihr vielleicht wisst, war am Mittwochabend ein Gast nicht ansprechbar, nachdem er Stardust Racers bei Epic Universe gefahren war, wurde ins Krankenhaus transportiert und verstarb später traurigerweise.

Unsere Herzen sind bei der Familie und den Lieben unserer Gäste und bei Ihnen allen, die von diesem tragischen Verlust betroffen sind.

"Ich möchte Ihnen, unseren Teammitgliedern, meinen tiefsten Dank für die Widerstandsfähigkeit, das Mitgefühl und die Professionalität aussprechen, die Sie gezeigt haben. Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie Sie sich gegenseitig und unsere Gäste unterstützt haben, während Sie Ihre Verantwortung in einem unglaublich schwierigen Moment mit Sorgfalt und Exzellenz erfüllt haben.

"Unsere bisherigen internen Ergebnisse bestätigen, dass die Fahrsysteme wie vorgesehen funktionierten, die Ausrüstung zu Beginn der Fahrt, während der gesamten Dauer der Fahrt und bei der Rückkehr des Fahrfahrzeugs zur Station intakt war und unsere Teammitglieder die Verfahren befolgten. Die Attraktion bleibt geschlossen, da wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Attraktion of Record weiterhin an einem umfassenden Überprüfungsprozess arbeiten. Sicherheit steht und wird bei allem, was wir tun, immer im Vordergrund stehen.

"Bitte denken Sie in den kommenden Tagen daran, dass es sich um eine laufende Untersuchung handelt. Ich bitte Sie, sich weiterhin gegenseitig zu unterstützen und daran zu denken, dass Ihnen sowohl persönlich als auch virtuell Ressourcen zur emotionalen Unterstützung zur Verfügung stehen.

"Danke, dass Sie unsere Werte leben und sich besonders in Momenten wie diesem für unsere Gäste und füreinander einsetzen. Gemeinsam werden wir mit Mitgefühl, Fürsorge und Professionalität weitergehen.

"Mit Wertschätzung und Fürsorge,

"Karen IrwinPresident & COOUniversal Orlando Resort