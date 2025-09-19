Mann stirbt in Achterbahn von Universal Orlando: Todesursache enthüllt, aber viele Fragen bleiben offen

HQ

Am Mittwoch starb ein 32-jähriger Mann, Kevin Rodriguez Zavala, nachdem er im neuesten Park des Unviersal Orlando Resorts, Epic Universe, eine Achterbahn gefahren war. Ersten Berichten zufolge war der Mann nach der Fahrt nicht ansprechbar und starb später im Krankenhaus. Später wurde berichtet, dass der Mann an "mehreren stumpfen Aufprallverletzungen" starb.

Der Freizeitpark hat die Attraktion geschlossen und wird während der Ermittlungen geschlossen bleiben. In einer Erklärung von Universal hieß es, dass sie "am Boden zerstört" seien und dass sie mit dem Orange County Sheriff's Office zusammenarbeiten.

veritographer / Shutterstock

Nachdem der Tod als tragischer Unfall eingestuft wurde, stellen sich nun viele Fragen: War die Fahrt nicht sicher? Universal ist dafür bekannt, die höchsten Standards in Sachen Achterbahnsicherheit zu haben, und das Fahrgeschäft selbst, Stardust Racers, war sehr neu und wurde von einer erfahrenen Firma, Mack Rides aus Deutschland (Eigentümer des Europa-Parks), hergestellt.

Die Achterbahn, die Anfang des Jahres zusammen mit dem Rest des Parks eröffnet wurde, ist eine duellierende Achterbahn, was bedeutet, dass zwei Züge gleichzeitig von zwei parallelen Gleisen gestartet werden. An vielen Stellen fahren die Züge sehr dicht aneinander vorbei. Es stellt sich die Frage: Könnte ein loser Gegenstand, wie ein Mobiltelefon, von einem Fahrgast fallen und den Fahrgast des anderen Zuges treffen? Das wäre fast undenkbar, da die Fahrt die Fahrer dazu zwingt, ihre Gegenstände in Schließfächern zu lassen und durch einen Metalldetektor zu gehen.

Es ist nicht bekannt, ob der Mann einige Pathologien hatte, die die Verletzungen verschlimmert haben könnten, aber der Bericht, dass er "mehrere stumpfe Aufprallverletzungen" erlitten hat, wirft sehr ernste Bedenken auf, die Universal schnell lösen sollte, wenn sie das Fahrgeschäft wieder eröffnen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen wollen...