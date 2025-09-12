Der Europa-Park gewinnt zum zehnten Mal den "Freizeitpark-Oscar" als bester Park der Welt

HQ

Der Europa-Park, der im Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist zum zehnten Mal mit dem renommierten Golden Ticket Award für den besten Freizeitpark der Welt ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnungen, die seit 1998 von der Zeitschrift Amusement Today organisiert werden, kürten den Europa-Park zum besten Freizeitpark der Welt, noch vor dem neuesten Harry-Potter- und Nintendo-Park des Universal Orlando Resorts, Epic Universe.

Der Europa-Park, im Besitz der Familie Mack, nahm die Auszeichnung im Rahmen einer Zeremonie im Freizeitpark Carowinds in North Carolina entgegen. "Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung hier in den Vereinigten Staaten im Namen unserer Familie entgegenzunehmen. Sie steht für die außerordentliche Leistung unseres gesamten Teams und ist zugleich Ansporn, den Weg, den wir vor 50 Jahren mit Leidenschaft und Innovationskraft eingeschlagen haben, weiterzugehen", so Parkbesitzer Jürgen Mack.

Ein weiterer deutscher Park, das Phantasialand in Brühl, belegte den vierten Platz, bei Auszeichnungen, die sich in der Regel ausschließlich auf nordamerikanische Parks konzentrieren.

