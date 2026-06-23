Der Netflix-Film Gears of War wird uns eine Ursprungsgeschichte von Delta Squad erzählen

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Der Gears of War-Film befindet sich schon sehr, sehr lange in Entwicklung. Die Leute bei Netflix scheinen ihre Lancers endlich in die Hand genommen zu haben und sich auf den Krieg gegen die Locusts vorzubereiten, denn wir haben unsere ersten Handlungsdetails für den Film.

Es ist kaum mehr als eine Zusammenfassung, aber in einem Interview mit den Leuten von Xbox enthüllte Entertainment Weekly, dass der Gears of War-Film aus Bullet Train und David Leitch von The Fall Guy "die Ursprungsgeschichte von Delta Squad erzählen wird, einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Soldaten, die einen verzweifelten Überlebenskrieg gegen die Locust führen, eine Rasse unterirdischer Kreaturen, die darauf aus sind, die Menschheit zu vernichten."

Matt Booty, der Content Chief von Xbox, fügte hinzu, dass die Handlung des Films stark vom Kern der Spielereihe inspiriert ist. "Das Spiel dreht sich wirklich um die Bindungen zwischen den Teams. Im Kern geht es um Brüderlichkeit. Wenn du das Studio besuchst, lautet ihr Slogan 'Never Fight Alone.' Wenn man das für eine dramatische Erzählung betrachtet, ist das ein ziemlich guter Ausgangspunkt."

Netflix arbeitet auch an einer Zeichentrickserie basierend auf Gears of War, aber wir haben dazu noch keine Details zur Handlung. Wenn wir die ersten Tage von Delta Squad im Gears-Film verfolgen, könnte es der perfekte Ort für neue Fans sein, um die Geschichte nach den Ereignissen von Gears of War: E-Day zu erleben.