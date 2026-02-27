Der linke Block Dänemarks nähert sich vor der Wahl im März der Mehrheit, wie Umfragen zeigen

HQ

Frische Meinungsumfragen vor der Parlamentswahl in Dänemark am 24. März deuten darauf hin, dass der linksgerichtete Block unter Frederiksen auf eine Mehrheit zusteuert und damit fast vier Jahre parteiübergreifender Regierung beenden könnte.

Umfragen von Epinion und Megafon prognostizieren, dass der linke Block im 179 Sitzen umfassenden Parlament 87 zu 88 Sitze gewinnt, knapp unter den 90 Sitzen, die für eine Mehrheit erforderlich sind. Der rechte Block, angeführt vom Vorsitzenden der Liberalen Partei und Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen, wird voraussichtlich zwischen 73 und 77 Sitze gewinnen.

Die derzeitige Koalition zwischen den Sozialdemokraten, der Liberalen Partei und den Moderaten (angeführt von Außenminister Lars Løkke Rasmussen) wird voraussichtlich ihre Mehrheit verlieren, wobei die Unterstützung im Vergleich zu 2022 stark zurückgeht.

Die Sozialdemokraten von Frederiksen haben sich von einem Dezember-Einbruch erholt und liegen bei über 20 % in den Umfragen, liegen aber immer noch unter ihrem 28 %-Ergebnis von 2022...