Dänemark hält vorgezogene Wahl ab, während Frederiksen im Rampenlicht Grönlands steht: "Diese Wahl wird entscheidend sein"

HQ

Dänemark wird am 24. März eine Parlamentswahl abhalten, kündigte Premierministerin Mette Frederiksen am Donnerstag an, in der Hoffnung, ihre feste Haltung zu Grönland in einen politischen Schub im eigenen Land zu verwandeln.

Frederiksen hat Aufmerksamkeit erregt, weil sie sich gegen das US-Interesse an der arktischen Insel ausbreitet – eine Haltung, die ihre Beliebtheit nach monatelanger Kritik an steigenden Lebenshaltungskosten und dem Druck auf die Sozialleistungen gesteigert hat.

"Diese Wahl wird entscheidend sein", sagte sie und betonte die Notwendigkeit, die dänische Souveränität zu verteidigen, die Einheit Europas zu stärken und die Zukunft des dänischen Königreichs, einschließlich Grönlands und der Färöer, zu sichern.

Die Abstimmung wird testen, ob die Wähler ihre internationale Führung belohnen oder sie für innenpolitische Themen bestrafen. Dänemarks ungewöhnliche Koalitionsregierung (bestehend aus Sozialdemokraten, den Mitte-rechts-Liberalen und den Moderaten) steht vor dem Verlust ihrer Mehrheit, und frühere unpopuläre Entscheidungen, wie die Abschaffung eines Feiertags zur Verteidigungsfinanzierung, könnten die Ergebnisse beeinflussen...