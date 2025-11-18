HQ

Kopenhagen könnte erstmals seit 1938 aus der Kontrolle der Sozialdemokraten entgleitet, da die Wähler in Dänemark zu Kommunal- und Regionalwahlen gehen.

Laut The Guardian deuten Umfragen darauf hin, dass die Partei nach mehr als einem Jahrhundert Dominanz die Hauptstadt verlieren könnte, wobei Analysten auf die zunehmend harte Haltung von Premierministerin Mette Frederiksen in Bezug auf Einwanderung und Integration hinweisen.

Mehrere linksgerichtete Parteien (die Grüne Linke, die Rot-Grüne Allianz und die Alternative) sollen voraussichtlich genügend Unterstützung gewinnen, um ohne Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und die Sozialdemokraten eine Mehrheit zu bilden.

Kandidaten wie Sisse Marie Welling von der Grünen Linken und Karoline Lindgaard von der Alternative treten als potenzielle Nachfolger in einem Rennen hervor, das von Kommentatoren als das offenste in der modernen Geschichte der Stadt beschrieben wird.

Kritiker argumentieren, dass Premierministerin Mette Frederiksen und die Rechtsbewegung der Sozialdemokraten, die darauf abzielte, Wählerverluste an die extreme Rechten zu verhindern, nach hinten losgegangen ist, indem sie ihre eigenen Anhänger zu genau diesen Parteien gedrängt haben.

Die lokale Kandidatin der Partei, Pernille Rosenkrantz-Theil, ist eng mit Frederiksen verbunden, sieht sich jedoch mit Frustration im Zusammenhang mit vergangenen Skandallen und wachsenden Bedenken über Wohnungsbau, Klimapolitik und Stadtplanung konfrontiert. Auch die nationale Stimmung kann die Wahl beeinflussen.

Analysten sagen, dass die sinkende Popularität der Regierung und der Aufstieg der Dänischen Volkspartei die Ergebnisse im ganzen Land beeinflussen könnten. Für den Moment bleibt abzuwarten, ob Kopenhagen einen historischen politischen Durchbruch bei der Wahl am Dienstag markieren wird.