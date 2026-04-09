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Eddy Merckx, belgischer ehemaliger Profiradfahrer, der im Juli 81 wird, gilt als einer der Besten aller Zeiten mit der meisten Trophäen aller Zeiten aller Zeiten, wurde mit einer Hüftinfektion in Belgien eingeliefert, nachdem er seit seiner Hüftoperation im Dezember 2024 eine Reihe von gesundheitlichen Problemen hatte, als Meckx vom Fahrrad fiel und sich die Hüfte brach.

Seitdem hatte er viele Komplikationen mit seiner Hüftprothese, musste sich sechsmal operieren lassen; am nächsten Montag wird erwartet, dass er sich einer siebten Operation unterzieht. Merckx erklärte Nieuwsblad, dass er "unglaubliche Schmerzen" habe und dass die intensive Behandlung mit Antibiotika nicht wirkt.

Mit 525 Rennsiegen zwischen 1965 und 1978 hat Eddy Merckx, mit dem Spitznamen "der Kannibale", 11 Grand Tours und 19 Monuments gewonnen – ein Rekord, der später niemand mehr erreicht hat, obwohl Tadej Pogacar versucht, seine Zahlen zu erreichen...