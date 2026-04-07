Tadej Pogačar strebt in dieser Woche seinen ersten Paris-Roubaix-Sieg an und einen monumentalen Sweep 2026 an

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Tadej Pogačar fügte seiner beeindruckenden Trophäenliste letzten Sonntag bei der Tour of Flanders einen weiteren Titel hinzu und will nächstes Wochenende das letzte fehlende "Monument", Paris-Roubaix, gewinnen, mit dem Traum, einen kompletten Sweep bei Monuments zu erreichen.

Pogacar hat vier der fünf Monuments gewonnen, das prestigeträchtigste One-Day-Radrennen, das wohl auch als das schwierigste gilt. Letzten Monat gewann er Mailand-San Remo zum ersten Mal und hat die Tour von Flandern dreimal gewonnen (2023, 2025 und 2026); Lüttich-Bastogne-Lüttich dreimal (2021, 2024 und 2025), Giro di Lombardia fünfmal (2021, 2022, 2023, 2025 und 2025).

Sein Sieg in Flandern am vergangenen Wochenende bedeutet, dass er die letzten vier Monuments in Folge gewonnen hat, insgesamt 12 Siege, zweitbeste in der Geschichte hinter dem großartigen Eddy Merckx, der 19 Monuments gewann.

Am nächsten Wochenende wird Pogacar seinen ersten Sieg beim Paris-Roubaix erkämpfen, das seit 2023 von Mathieu van der Poel dominiert wird. Der Sieg im Rennen am Sonntag, dem 12. April, bringt ihn einem sauberen Sieg näher, indem er alle fünf Monuments im selben Jahr gewinnt – etwas, das bisher niemand geschafft hat.

Nach Paris-Roubaix (12. April) findet die Ausgabe 2026 von Lüttich-Bastogne-Lüttich am 26. April statt, und der Giro di Lombardia kommt viel später, am 10. Oktober.