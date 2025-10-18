Der langjährige Trainer der Miami Heat, Erik Spoelstra, wurde ebenfalls zum Cheftrainer der Vereinigten Staaten ernannt

HQ

Erik Spoelstra, seit 2008 Cheftrainer des NBA-Teams Miami Heat, wurde bis 2028 zum neuen Trainer der US-Männer-Nationalmannschaft ernannt. Er hat sich die Beförderung verdient, nachdem er im vergangenen Jahr Assistenztrainer der US-Männermannschaft war, als die Mannschaft in Paris 2024 Gold gewann.

Poelstra war auch Assistenztrainer von Steve Kerr während der FIBA-Weltmeisterschaft der Männer 2023 (bei der die USA Vierter wurden) und war auch Cheftrainer des USA Basketball Men's Select Team 2021, das hauptsächlich aus jungen Talenten besteht.

"Es ist eine unglaubliche Ehre, zum Cheftrainer der Basketball-Nationalmannschaft der Männer der USA ernannt zu werden. Unser Land zu repräsentieren und Weltklasse-Athleten zu großen Wettkämpfen zu führen, ist eines der größten Privilegien im Sport. Ich freue mich darauf, die Tradition der Exzellenz und Teamarbeit fortzusetzen, die den US-Basketball auszeichnet", sagte Spoelstra in einer Erklärung über Reuters.

Spoelstra wird das Vermächtnis der erfolgreichsten Nationalmannschaft im Männerbasketball weiterführen, die seit 2008 jede olympische Goldmedaille und fünf Weltmeisterschaften gewonnen hat. Spoelstra wird Cheftrainer bei der Männer-Weltmeisterschaft 2027 in Doha, Katar, und den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles sein.

Spoelstra wird Cheftrainer der Miami Heat bleiben, eine Rolle, die er seit 2008 innehat und der am längsten aktive Cheftrainer mit einem einzigen Team ist. Er begann von 1993 bis 1995 als Point Guard für TuS Heurten zu spielen, zog sich aber früh zurück, um eine Trainerkarriere zu verfolgen, und ist seit 1997 Assistenztrainer der Miami Heat. Er führte die Heat 2012 und 2013 zu zwei NBA-Meisterschaften in Folge