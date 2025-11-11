Der Kreis schließt sich zur Early-Access-Phase von Skate: "Die Dinge werden sich weiter ändern und verbessern"

HQ

Die Ankunft von Skate als Early-Access-Projekt war eine ziemlich überraschende Angelegenheit, denn auf der einen Seite war es immens beliebt und zog bei der Veröffentlichung zig Millionen Spieler an, aber auf der anderen Seite waren viele Fans ein wenig enttäuscht von dem, was sie erhielten. Im Allgemeinen betrafen einige der Hauptprobleme mit dem Spiel die technische Leistung, und jetzt hat Entwickler Full Circle einen Blogbeitrag veröffentlicht, der dies und die kommenden Änderungen kommentiert.

"Für einige von euch ist es nicht so glatt gelaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. In den ersten Wochen sind viel mehr Spieler (wir sprechen hier von Millionen) zu uns gestoßen, als wir erwartet hatten - und damit kamen Bugs, Glitches, Fortschrittssperren und Performance-Probleme. Wir werden uns mit dem Warum und was wir dagegen tun, aber zuerst möchten wir Ihnen allen unsere Wertschätzung dafür aussprechen, dass Sie bei uns geblieben sind."

Zu diesem Zweck händigt der Entwickler jedem einzelnen Spieler ein Care-Paket aus, um seine Wertschätzung dafür zu zeigen, dass er das Spiel weiterhin spielt, darunter 2000 Tix und 500 SVBs, die man im Spiel nach Belieben ausgeben kann. Das Geschenk ist jedoch zeitlich begrenzt, da es nur bis zum 2. Dezember um 17:00 Uhr GMT/18:00 Uhr MEZ eingelöst werden kann.

Darüber hinaus und mit Blick auf das Feedback hat Full Circle Folgendes erklärt:

"Skate. ist ein Balanceakt zwischen der Bereitstellung der frischen Inhalte aus unserer Roadmap, der Verbesserung des allgemeinen Spielerlebnisses und der Berücksichtigung eures Live-Feedbacks. Wir optimieren und reparieren das Spiel - einiges davon im laufenden Betrieb, anderes als Teil längerfristiger Verbesserungen. Aber die Dinge werden sich weiter ändern und verbessern. Wir alle wollen Skate. großartig zu sein und mit euch, unserer Community, zusammenzuarbeiten, um das Spielerlebnis während des Early Access zu optimieren, ist der Weg, um dorthin zu gelangen."

Was die Änderungen betrifft, so können wir weniger Fehler beim Zurücksetzen der täglichen Aufgaben sowie ein reibungsloseres Fortschrittssystem erwarten, das die Belohnungen und die Wirtschaft im Spiel erfüllender machen sollte. Premium-Gegenstände sollten einzigartiger und wertvoller werden, Skate.Pass Stufen werden weniger mühsam zu absolvieren sein, SVBs werden einfacher zu verdienen sein, es wird mehr Marken- und Lizenzinhalte geben und ihr werdet in Zukunft keinen immensen Überschuss an Event-Währungen haben, wie es viele in Skate-o-Ween getan haben.

Full Circle verabschiedet sich mit: "Wir sind wirklich dankbar für eure Geduld, während wir uns während des Early Access verbessern, wachsen und Skate. weiterentwickeln. Ohne euch, den unglaublichen Skate, wären wir nicht hier. Community, also teilen Sie weiterhin Ihr Feedback, Ihre Fehler und Probleme. Wir sind an dem Fall dran und werden von hier aus nur noch besser werden."