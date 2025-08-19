Der kanadische Radrennfahrer Mike Woods denkt nach seinem Rücktritt darüber nach, wie "lächerlich gefährlich" das Radfahren ist

HQ

Der kanadische Radrennfahrer Mike Woods hat zum Ende der Saison seinen Rücktritt vom Profiradsport bekannt gegeben. Der 38-Jährige kam erst spät zum Sport, als er 25 Jahre alt war, und wurde 2016 mit 29 Jahren Profi und gewann eine Etappe der Tour de France und drei Etappen der Vuelta a España (die letzte davon im vergangenen Jahr). Sein letztes Team, zu dem er 2021 stieß, ist Israel-Premier Tech. Vor dem Radsport hatte Woods eine Leichtathletikkarriere.

In einer langen Erklärung hob Woods das "unendliche Engagement" des Radsports hervor, das ihn im Widerspruch zum Vatersein bringt".In den letzten fünf Jahren habe ich es vermieden, meine Kinder zu küssen, wenn ich sie von der Schule abgeholt habe, um zu verhindern, dass ich vor einem Wettkampf krank werde. Das ist seltsam".

"Meistens schlafe ich in einem anderen Raum, getrennt von meiner Familie, um meinen Schlaf zu optimieren. Jeder Aspekt meines Lebens wurde untersucht und untersucht, um meine Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, zu maximieren. Dieses allumfassende Streben habe ich geliebt und bereue es nicht, es getan zu haben, aber es ist etwas, das nur für eine begrenzte Zeit aufrechterhalten werden kann."

Er kommentierte auch, wie "lächerlich gefährlich" der Sport sei und welchen Tribut er von seiner Gesundheit gefordert habe. "Ich habe einmal die Mitarbeiter in meinem Team gefragt: Wie viel müsst ihr bezahlt bekommen, um mit einem Auto mit 50 km/h herumzufahren, 70 Tage im Jahr, 4-5 Stunden pro Tag, in einem T-Shirt und Shorts und zweimal im Jahr - ohne Kontrolle darüber, wann oder wo - aus dem Auto gedrängt werden? Statistisch gesehen ist das ungefähr die Häufigkeit, mit der ein durchschnittlicher Profi-Fahrer pro Saison stürzt. Keiner der Mitarbeiter sagte weniger als 500.000, und als ich fragte, wie viele Jahre sie das machen würden, sagte nicht einer mehr als zwei."