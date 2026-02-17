Die japanischen Eiskunstläufer Riku Miura und Ryuichi Kihara gewinnen mit der Musik von Gladiator die Goldmedaille

HQ

Riku Miura und Ryuichi Kihara gewannen für Japan eine Goldmedaille im Paar-Eiskunstlauf und waren in einem der denkwürdigsten Momente der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina zu sehen, als sie mit ihrem Tanz zum Klang des Gladiator-Soundtracks den Rekord für die höchste Punktzahl im Kürlauf bei den Olympischen Spielen mit 158,13 Sekunden aufstellten.

Der Rekordsieg ist besonders dadurch, dass sie nur wenige Tage vor dem Eiskunstlauf-Paarlauf einen enttäuschenden fünften Platz im Kurzprogramm erreichten, obwohl sie als Favoriten als aktuelle Weltmeister gestartet waren.

Das Duo erreichte Japans erste Goldmedaille im Paar-Eiskunstlauf und den ersten Sieg im Eiskunstlauf seit Hanyu Yuzuru im Jahr 2018. Sie hatten Japan zuvor zur Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb verholfen und 2022 in Peking Teamsilber gewonnen.

Die Silbermedaille gewannen die Europameisterinnen Anastasiia Metelkina und Luka Berulava aus Georgien, während Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Deutschland Bronze holten.