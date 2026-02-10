Der Japaner Kokomo Murase verbessert sich von Bronze auf Gold in einer der extremsten olympischen Sportarten

HQ

Kokomo Murase, eine 21-jährige japanische Snowboarderin, gewann eine Goldmedaille zu ihrer Weltmeisterschaft im Big Air, einer der extremsten Sportarten bei den Olympischen Winterspielen 2026, bei denen Snowboarder eine große Piste hinabsteigen, um in einem einzigen großen Sprung Tricks zu machen.

Für die Spiele entschied sich Kokomo für einen Backside Triple Cork 1440 Mute und erzielte 89,75 Punkte, gefolgt von einem ähnlichen, aber frontside 1440-Trick und erzielte eine Gesamtpunktzahl von 172,25, womit er eine Goldmedaille vor dem Neuseeländer Zoi Sadowski-Synnott und dem Südkoreaner Yu Seungeun (171,000 Punkte) sicherte.

Wie sie erklärte (über TokyoWeekender), machte sie der Gewinn einer Bronzemedaille in Peking 2022 zunächst glücklich, doch mit der Zeit wurde sie unzufrieden. "Die Bronzemedaille fühlte sich schwer an, aber Gold ist etwas anderes. Es ist nicht nur das Gewicht, es fühlt sich an, als wäre alles, wofür ich bisher gearbeitet habe, darin gepackt. In dieser Hinsicht ist es unglaublich schwer."

Murase gewann Japans zweite Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2026 sowie die erste Goldmedaille im Snowboard der Frauen für das Land. Nächste Woche hat sie eine weitere Chance auf olympisches Gold im Slopestyle der Frauen.