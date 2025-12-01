Der italienische Tennismeister und Davis-Cup-Rekordhalter Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren verstorben

HQ

Nicola Pietrangeli, ehemaliger italienischer Tennisspieler, der 1959 und 1960 zwei Roland-Garros-Titel gewann, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Er erreichte außerdem das Halbfinale von Wimbledon und wurde der erste italienische Grand-Slam-Champion.

Der italienische Tennisverband gab die Todesursache nicht bekannt, aber es war bekannt, dass er seit einem Hüftbruch im Dezember 2024 ernsthafte Gesundheitsprobleme hat. Dennoch verfolgte er weiterhin aktiv Tennis... und kommentierte Jannik Sinner, nicht immer positiv.

"Das ist ein riesiger Schlag ins Gesicht für den italienischen Sport. Ich verstehe nicht, wenn er von schwierigen Entscheidungen spricht. Er muss Tennis spielen, nicht Krieg führen", sagte Pietrangeli erst vor einem Monat, als Sinner ankündigte, dass er das Davis-Cup-Finale 8 verpassen würde (Italien gewann schließlich und besiegte Spanien).

Pietrangeli lobte Sinner, genoss aber nicht immer sein Tennis

Später fügte er hinzu, dass er weiß, dass er aus einer anderen Ära stammt: Pietrangeli gewann seine Einzeltitel vor der Professionalisierung des Sports 1968, und damals war das größte Tor der Davis Cup, bei dem Pietrangeli einen Rekord hält, der wahrscheinlich für immer unerreicht bleiben wird: 164 gespielte Davis-Cup-Spiele, 120 Siege (der zweite auf der Liste ist Roger Federer, der 70 Spiele bestritt und 52 gewann).

Pietrangeli gewann jedoch keines der beiden Davis-Cup-Finals, die er 1960 und 1961 erreichte, und gewann nur 1976 als Trainer einen Davis Cup, den ersten für das Land.

Wie von The Tennis Gazette festgehalten, beschrieb Pietrangeli Sinners Stil einmal als "langweilig" während eines Sieges gegen Zverev beim Finale der Australian Open. In einem späteren Interview sagte Pietraangeli, dass die Medien eine falsche Erzählung gemalt hätten, Pietrangeli sei "eifersüchtig" auf Sinner. In einem seiner letzten Interviews mit La Gazzetta dello Sport lobte Pietrangeli Sinner, sagte, "er habe keine Schwachstellen", verglich ihn mit Rafa Nadal im Sand und sagte, dass der Einzige, der ihn aufhalten könne, Alcaraz sei. "Wenn er so spielt, ist er unschlagbar, er kann nur verlieren, wenn er krank ist oder schlecht geschlafen hat."