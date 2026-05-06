Hantavirus-Ausbruch wurde als der Andesausbruch bestätigt, der einzige, der von Person zu Person übertragbar ist

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Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff, bei dem drei Menschen getötet wurden, wurde als Andesstamm bestätigt, der einzige, der von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das erklärt, warum es derzeit acht bestätigte Fälle gibt, alle vom Schiff. Die letzte bestätigte Infektion war ein Schweizer Mann, der zusammen mit seiner Frau ausstieg, bevor der Ausbruch bekannt wurde, und nun in Zürich behandelt wird.

Die meisten der rund 150 Passagiere der MV Hondius sind noch immer in den Docks von Kap Verde auf dem Schiff festgehalten, nachdem es Argentinien verlassen und einen Notstopp in Südafrika gemacht hatte, um einen Passagier zu behandeln. In Spanien wird derzeit heftig diskutiert, ob das Schiff seine geplante Route bis zu den Kanarischen Inseln anlegen wird: Die lokale Regierung des Archipels möchte es vermeiden, aber es sind Befehle der Weltgesundheitsorganisation.

In Südafrika bestätigten Wissenschaftler, dass der Hantavirus-Stamm der Andesstamm ist, der einzige von 20–30 bekannten Stämmen dieses Virus, der aus Speichel, Kot oder Urin von Nagetieren stammt und von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, obwohl ein sehr enger Kontakt dafür nötig wäre. Das Hantavirus verursacht eine Krankheit, die mit grippeähnlichen Symptomen beginnt, aber eine Sterblichkeitsrate von 40 % hat, da die Lunge mit Flüssigkeit gefüllt ist.