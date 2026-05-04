Ein vermuteter Hantavirus-Ausbruch hinterlässt bei einer niederländischen Kreuzfahrt von Argentinien nach Kap Verde drei Tote und drei Erkrankte

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Ein mutmaßlicher Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff, das von Argentinien nach Kap Verde auslief, hat drei Menschen getötet und drei erkrankt, mindestens einer davon auf der Intensivstation. Die drei Opfer sind alle Niederländer: ein Paar (ein 70-jähriger Mann, der auf der Insel St. Helena starb, und eine 69-jährige Frau, die nach einem Notstopp in Südafrika in einem Johannesburger Krankenhaus starb) und eine weitere Niederländerin. Ein 69-jähriger britischer Staatsbürger befindet sich ebenfalls auf der Intensivstation in Johannesburg, berichtete die BBC.

Die in den Niederlanden ansässige Kreuzfahrt MV Hondius liegt derzeit in der Hauptstadt Kap Verde vor Anker und bietet etwa 150 Passagiere verschiedener Nationalitäten, darunter zehn Spanier.

Mindestens eines der Opfer sowie der britische Mann im Krankenhaus wurden mit einem Hantavirus infiziert, das eine Krankheit verursacht, die mit grippeähnlichen Symptomen beginnt, aber auch pulmonale oder nierenartige Syndrome verursachen kann, mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 40 % bis 45 % bei pulmonalen Syndromen, wenn die Lunge mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und keine bekannte Behandlung.

Das Hantavirus ist eine Virusfamilie, die von Nagetieren stammt, und Infektionen treten typischerweise auf, wenn das Virus durch den Urin, Kot oder Speichel eines Nagetiers in die Luft gelangt, was in geschlossenen Räumen wie Hütten oder Schuppen ohne Belüftung auftreten kann. Laut der Weltgesundheitsorganisation kann auch eine Übertragung von Person zu Person auftreten, obwohl sie sehr selten ist und nur im Fall eines engen und direkten Kontakts mit einem symptomatischen Fall erfolgt.

In Argentinien gibt es mehrere dokumentierte Fälle von Hantavirus-Ausbrüchen, wo die Teilnehmer der Kreuzfahrt vermutlich infiziert waren. Laut dem spanischen Gesundheitsminister gab es im Jahr 2025 in ganz Nord- und Südamerika (Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile, Vereinigte Staaten, Panama, Paraguay und Uruguay) 229 bestätigte Fälle des Hantavirus-Lungensyndroms mit 59 Opfern, was einer Sterblichkeitsrate von fast 26 Prozent entspricht. Betsy Arakawa, Ehefrau des berühmten Schauspielers Gene Hackman, starb an dieser Krankheit.