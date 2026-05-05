Die Regierung der Kanarischen Inseln versucht, das Schiff zu stoppen, wo der Hantavirus-Ausbruch an ihren Küsten anlegte.

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Das Kreuzfahrtschiff, auf dem ein Hantavirus-Ausbruch ausbrach, bei dem drei Todesfälle und vier Menschen erkrankten, mit Verdacht oder bestätigter Krankheit durch dieses Virus, könnte auf die Kanarischen Inseln gebracht werden. Die Sterblichkeitsrate dieses Virus ist sehr hoch, 40 % bei pulmonalen Syndromen, beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und es gibt keinen bekannten Fluch oder Behandlung.

Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte, dass der Ausbruch der Krankheit zwischen dem 6. und 28. April 2026 erfolgte. Es wird angenommen, dass der Ursprung des Ausbruchs war, als zwei Passagiere vor der Kreuzfahrt eine Reise nach Südamerika unternommen hatten, obwohl "das Ausmaß des Kontakts der Passagiere während der Reise oder vor dem Einsteigen mit der einheimischen Tierwelt unbekannt ist." Das Virus stammt von Nagetieren, und Infektionen treten auf, wenn das Virus durch den Urin eines Nagetiers in die Luft gelangt, Kot oder Speichel.

Nach der Ankündigung der WHO am Dienstag, dass das niederländische Schiff mit etwa 150 Personen an Bord und geplant seine Reise in Kap Verde beenden soll, auf den Kanarischen Inseln anlegen wird, streiten die spanische und lokale kanarische Regierung und versuchen, das Boot an ihrer Küste zu verhindern, wobei eine Entscheidung voraussichtlich getroffen wird, nachdem WHO-Beamte das Boot untersucht haben.

Laut El País ist die Ansteckung von Person zu Person sehr selten und wurde nur in einem der 24 bei Menschen nachgewiesenen Virusstämmen gefunden, dem sogenannten Andenvirus, das 1996 in Argentinien entdeckt wurde und in einigen Teilen des Landes verbreitet ist.