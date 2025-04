Der Grund, warum Dani Ceballos während des LaLiga-Spiels in Getafe beleidigt wurde ("Die, Ceballos")

HQ

Dani Ceballos, Mittelfeldspieler von Real Madrid, wurde gestern Abend beim 1:0-Sieg von Real Madrid, der für die Mannschaft in LaLiga (vier Punkte hinter Barcelona) wichtig ist, bei Getafe ausgebuht. Einige Zuschauer im Coliseum-Stadion riefen "Die, Ceballos!", als der Mittelfeldspieler, der wochenlang verletzungsbedingt pausieren musste, in der 77. Minute Arda Güler (der das einzige Tor erzielte) einwechselte.

Der Schiedsrichter hörte sich die Beleidigungen an und aktivierte das "Anti-Hass-Protokoll": Über die Lautsprecher wurde gewarnt, dass das Spiel unterbrochen würde, sollte es wieder zu Beleidigungen kommen. Das Spiel wurde für eine Minute unterbrochen, aber ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt.

Warum hasst Getafe, eine Stadt südlich von Madrid, Ceballos? Es geht auf das Jahr 2016 zurück, als der Mittelfeldspieler im letzten Spiel der Saison in Betis spielte. Betis besiegte Getafe, und Getafe stieg in die zweite Liga ab. Und anscheinend sagte Ceballos zu Getafe-Spieler Juan Cala: "Ich hoffe, du verrottest in der zweiten Liga und verschwindest". Im folgenden Jahr stieg die Mannschaft wieder in die erste Liga auf und ist seitdem dort geblieben.