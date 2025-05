Der Grund für Raphinhas Clásico-Jubel, warum zeigte er auf seinen Verband?

HQ

Es scheint, dass Raphinhas Zeit in Barcelona von ständigen Höhen und Tiefen geprägt sein wird. Gerade als seine Leistung endgültig explodiert ist, beginnen die extrasportlichen Geister das Team wieder zu verfolgen. Das gestrige Clasico am Montjuïc endete 4:3 für den Futbol Club Barcelona, wobei die Mannschaft von Hansi Flick ein weiteres Comeback feierte, und Raphinha war mit einem Doppelpack und seiner gewohnten körperlichen Leistung der Star der Show.

Was viele jedoch überraschte, waren nicht seine beiden Tore, sondern die Art und Weise, wie er sie feierte. Abgesehen von seinem üblichen Sprung und der Faust in den Himmel und dem Jubel, indem er für seinen kleinen Sohn in die Kamera zeigte, sahen wir, wie er auf seinen üblichen Verband an seiner rechten Hand zeigte. Es schien wie eine anekdotische Geste, aber sie hat eine Bedeutung

Raphinhas Grund für den Hinweis auf den Verband

Vor einigen Wochen wies der ehemalige Arzt von Real Madrid, Niko Mihic, auf die gängige Praxis vieler Barcelona-Spieler hin, das Handgelenk einer ihrer Hände zu verbinden. Mihic ließ einen möglichen Fall von Doping fallen. "Jeder Arzt weiß, dass, wenn man einen leichteren venösen Zugang haben möchte, es in den Händen und Handgelenken ist", sagte er. Barça-Spieler Pau Víctor reagierte auf die Aussagen mit lachenden Emojis und wies darauf hin, dass der Spieler seit seiner Zeit bei CE Sabadell seine Hand bandagiert.

Diese Aussagen setzten die sozialen Medien in Aufruhr, und Tausende von Kommentaren stürzten sich auf die Verschwörung. Die Spieler des FC Barcelona trugen sie weiterhin ohne Angst und an diesem Wochenende haben wir gesehen, wie aufmerksam sie auf ihr soziales Umfeld sind. Einige Spieler tragen sie aus medizinischen Gründen oder um ihren Halt am Ball zu verbessern, andere aus ästhetischen Gründen, sogar aus persönlichem Aberglauben.

Wir haben im Finale der Copa del Rey gesehen, wie Lamine Yamal das Spiel mit einem Verband begann und ihn auszog, als das Spiel lief, und beide Spiele endeten auf die gleiche Weise für Barcelona.