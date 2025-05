Der Große Preis von Mexiko-Stadt bleibt bis mindestens 2028 im Formel-1-Kalender

HQ

Der Große Preis von Mexiko-Stadt wird für weitere drei Jahre im Kalender bleiben. Das Formel-1-Rennen, das auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt ausgetragen wird, bleibt bis 2028 bestehen, da die Stadt und die FIA eine neue Vertragsverlängerung um drei Jahre unterzeichnet haben.

Nachdem Mexiko zwischen den 1960er und 1990er Jahren Gastgeber von Rennen war, ist es seit 2015 mit Ausnahme des Covid-Jahres im Formel-1-Kalender verankert. Sein genauer Name ist Großer Preis von Mexiko-Stadt, nicht Großer Preis von Mexiko.

Die mexikanischen Formel-1-Fans erlitten einen schweren Schlag, als Sergio Pérez, Max Verstappens Teamkollege bei Red Bull und Vizemeister der Weltmeisterschaft 2023, nach sinkenden Ergebnissen von Red Bull gefeuert wurde und derzeit ein "Sabbatical" einlegt, um auf das richtige Angebot zu warten. Trotz der Befürchtung, dass die Verkaufszahlen in diesem Jahr sinken könnten, unterstützt die lokale und nationale Regierung Mexikos die Veranstaltung, einschließlich der Präsidentin Claudia Sheinbaum.

"Die einzigartige Atmosphäre, die unsere Fans in Mexiko-Stadt schaffen, ist jedes Jahr eines der unglaublichsten und energiegeladensten Erlebnisse unserer Meisterschaft", sagte Stefano Domenicali. In diesem Jahr findet das Rennen am 26. Oktober statt. Wie üblich findet es während der geschäftigen Día de los Muertos Feierlichkeiten statt und ist als eine der letzten Stationen des Kalenders oft eines der spannendsten Rennen.