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Die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 gilt als die teuerste Weltmeisterschaft der Geschichte mit absurden Ticketpreisen. Das Problem geht jedoch über die Sitzplätze hinaus, wie diese Woche deutlich wurde, als The Athletic berichtete, dass die Zugtickets zwischen New York und New Jersey (dem Standort des MetLife Stadium, das acht Spiele ausrichten wird, darunter das Finale am 19. Juli) an Spieltagen in die Höhe schnellen: Eine 30-minütige Fahrt zwischen Penn Station und MetLife Stadium kostet normalerweise 12,90 Dollar. könnte aber während der Weltmeisterschaft über 100 Dollar kosten, ohne Rabatte für Kinder oder Senioren.

Mikie Sherrill, Gouverneur von New Jersey, gab der FIFA die ganze Schuld, weil das Fußballverband den öffentlichen Nahverkehr für den Staat subventionieren sollte. "Wir haben eine Vereinbarung übernommen, bei der die FIFA 0 Dollar für den Transport zur Weltmeisterschaft bereitstellt. Und während NJ TRANSIT mit einer Rechnung von 48 Millionen Dollar festsitzt, um Fans sicher zu und von den Spielen zu bringen, verdient FIFA 11 Milliarden Dollar", sagte sie und rechtfertigte die Entscheidung, für Touristen mehr zu verlangen, mit dem Kompromiss, die Fahrpreise für die Anwohner und Steuerzahler für den Rest des Jahres nicht zu erhöhen.

"Ich werde Pendler aus New Jersey nicht jahrelang mit dieser Rechnung belasten. Die FIFA sollte für die Fahrten bezahlen. Aber wenn sie es nicht tun – ich werde nicht zulassen, dass New Jersey für einen ausgenutzt wird", sagte Sherrill und wies darauf hin, dass die FIFA 11.000 Dollar an der Weltmeisterschaft verdient und den Fans bis zu 10.000 Dollar für ein Ticket im Finale verlangt.

Laut BBC Sport wurden ähnliche Preiserhöhungen in anderen Städten wie Foxborough (Boston) beobachtet, wobei die Zugtickets auf 80 Dollar steigen.