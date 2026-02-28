Der furchteinflößendste Teil von Resident Evil Requiem

HQ

Resident Evil Requiem ist das Spiel des Moments. Wir erinnern Sie in unserer Rezension daran, dass wir es geliebt haben, und nutzen diese Gelegenheit, um unsere Anleitungen zum Spiel zu empfehlen. Allerdings haben wir festgestellt, dass Capcoms neuer Titel einem schon vor dem Spielen einen ziemlichen 'Schrecken' bereitet, indem er einen auffordert, sein Alter auf eine ziemlich schmerzhafte Weise zu betreten und bis zu diesem Punkt einzeln zu zählen!

Diese neue Funktion, die nach solchen persönlichen Informationen fragt, die nicht geändert werden können, könnte einige von uns, die ohnehin schon ergrauen, schockieren und hat online Diskussionen ausgelöst. Es ist unklar, ob dies eine suggestive Art ist, uns daran zu erinnern, dass es sich um ein 18+-Spiel nur für Erwachsene handelt, um heimlich eine demografische Umfrage durchzuführen oder zu reflektieren, dass einige von uns die Serie bereits seit drei Jahrzehnten verfolgen, als Anerkennung ihres Jubiläums.

Genau, dieser Bildschirm könnte der erste schwierige Teil sein, an dem man vorbeikommt. Mit Humor zu nehmen: Nicht alle Spieler sind darauf vorbereitet, sich dem Lauf der Zeit zu stellen, und wenn ein Horrorspiel einen daran erinnert, dass man nicht so jung ist, wie man dachte... Kann beängstigend sein!

Genießt du Resident Evil Requiem, obwohl es dich daran erinnert, dass wir nicht mehr so jung sind? Warum, glaubst du, hat Capcom dieses neue Feature hinzugefügt?