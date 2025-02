Der fünfte und letzte Neuzugang von Manchester City in diesem Winter ist die Antwort auf Rodris Abwesenheit

HQ

Manchester City hat in dieser Saison zu kämpfen und mehr verloren (und mehr Gegentore kassiert) als je zuvor in der Karriere von Pep Guardiola. Es gibt mehrere Faktoren, aber einer davon hängt definitiv mit Rodris Abwesenheit zusammen, der den Ballon d'Or gewann, kurz nachdem er sich für den Rest der Saison verletzt hatte.

Der Klub brauchte Verstärkung im Mittelfeld, und die direkteste Antwort wurde am letzten Tag des Wintertransfermarktes bekannt gegeben: ein weiterer spanischer Spieler, Nico González, 23 Jahre alt, der sein Profidebüt beim FC Barcelona gab, bevor er für zwei Jahre nach Porto wechselte und 2024 den portugiesischen Pokal gewann.

Manchester City hat 50 Millionen Pfund für den Mittelfeldspieler ausgegeben, der in den 29 Spielen, die er in dieser Saison in Porto bestritten hat, bereits 7 Tore und 5 Vorlagen erzielt hat. González schließt sich dem englischen Klub bis 2029 an. "Das ist die perfekte Gelegenheit für mich in dieser Phase meiner Karriere. Ich bin 23 und möchte mich in England testen. Es gibt keinen besseren Klub als Manchester City für mich, um das zu tun", sagte er.

González' Vater Fran war ebenfalls Spieler bei Deportivo Coruña und in den 90er Jahren sogar Teamkollege von Guardiola in der spanischen Nationalmannschaft. Nicolás wird nun als fünfter Wintertransfermarkt zum Verein stoßen, nach Stürmer Omar Marmoush, Verteidiger Vitor Reis und Abdukodir Khusanov sowie Verteidiger Juma Bah, der an Lens ausgeliehen wurde, nachdem er ihn von Valladolid "gestohlen" hatte.