Der Fuchs täuscht - der charmante Yokai Tales: Fox nimmt es mit Assassin's Creed und Mirror's Edge auf

Liest man nur die Spielbeschreibung auf Steam und schaut sich ein paar Screenshots an, wirkt Yokai Tales: Fox wie ein frecher Fuchs, der versucht, einem Sand in die Augen zu streuen. Was in Standbildern wie ein einfacher The Legend of Zelda -Klon aussieht, entpuppt sich als Hardcore-Parkour-Spiel, bei dem Mirror's Edge und das Original Assassin's Creed wie steifbeinige Rentner aussehen.

Aber das alles ergibt einen Sinn, als ich Maximos Malevitis, den Creative Director des Spiels, treffe. Mit seinen langen Haaren, die er zu einem Dutt zusammengebunden hat, und seiner lebhaften Körpersprache sieht er nicht aus wie ein typischer Spieleentwickler, und trotz seines Hintergrunds in Systemtechnik ist er es auch nicht. Er hat Parkour professionell praktiziert und mit Yokai Tales: Fox einen Weg gefunden, seinen Beruf und sein Hobby miteinander zu verbinden.

"Ich mochte schon immer die alten Assassin's Creed-Spiele, aber sie hielten immer noch zu sehr die Hand des Spielers. Es war schwierig, auf seine eigene Art und Weise zu spielen. Nachdem ich viele Jahre lang Parkour trainiert hatte, wollte ich etwas Neues erschaffen - es ist kein Plattformer, aber es ist ein Spiel, in dem man mit so ziemlich der ganzen Welt interagieren kann."

Die Welt in Yokai Tales: Fox dient nicht nur der Dekoration, auch wenn sie mit ihrem Zelda-ähnlichen Stil atemberaubend schön ist. Malevitis erklärt, dass fast alle Objekte auf irgendeine Weise interagiert werden können, im Gegensatz zu Assassin's Creed zum Beispiel, wo man nur an sorgfältig ausgewählten Objekten vorbeispringen, rutschen und manövrieren kann.

"Viele unserer Manöver betreffen Kanten, Objekte, Zäune und die Figuren selbst. Wir mussten eine Menge Technologie entwickeln, um sicherzustellen, dass alles, was sich bewegt, zum Festhalten verwendet werden kann. Jedes Mal, wenn du einen Parkour-Trick ausführst, kannst du die Animation auch auf verschiedene Arten beenden - es kann mit einem Angriff, einem höheren Sprung, einem längeren Sprung oder einer Drehung sein."

Genau wie im echten Parkour geht es darum, Chancen zu sehen, wo andere Hindernisse sehen. Aber es braucht wahrscheinlich ein wenig Zeit, um die Perspektive und nicht zuletzt den Körper zu verändern, so dass der kleine Zaun der erste Schritt in Richtung Dach wird und nicht die Straße zum Krankenhaus. Das lerne ich auf die harte Tour - zum Glück ohne mich ernsthaft zu verletzen - im Trainingsbereich des Spiels. Obwohl ich hier gerade erst die Grundmanöver lerne, muss ich mehrmals nachladen und bekomme unangenehme Flashbacks an Sportkurse von früher, in denen es völlig unmöglich schien, einen Salto zu machen oder über ein Pauschenpferd zu springen. Am Ende schaffe ich es aber, mich durch die Trainingsstufen zu kämpfen.

Yokai Tales: Fox ist zweifellos ein Spiel, das Sie lernen müssen, um es zu meistern. Aber wenn Sie es einmal getan haben, kann es fantastisch aussehen. Malevitis verdeutlicht dies, als er selbst zum Controller greift. Unsere Hauptfigur Lionna ("Name ausstehend", fügt Malevitis hinzu) fliegt nun durch das schwebende und abstrakte Level wie eine Kombination aus Sonic the Hedgehog und einer olympischen Turnerin.

Nachdem wir die Grundlagen gelernt haben, verlassen wir schließlich die abstrakteren Trainingslandschaften und betreten die riesige offene Welt des Spiels. Oberflächlich betrachtet sieht es aus wie eine typische Fantasy-Landschaft, wie wir sie seit der Veröffentlichung von Breath of the Wild im Jahr 2017 unzählige Male gesehen haben. Doch die Inspiration für die Spielwelt kommt eigentlich aus der realen Welt, wie auch der Name des Entwicklers – Silkroad Studios – verrät.

"Die Welt ist eine Fantasieversion der Seidenstraße. Mein Vater war Forscher und hat viele Jahre lang die Seidenstraße studiert, so dass wir viel gereist sind. Das Spiel ist eine Art Hommage an die Orte, an denen ich aufgewachsen bin. Lustigerweise kommen viele unserer Mitarbeiter aber auch aus oder in der Nähe der historischen Seidenstraße. Ein großer Teil unserer Grafiken und unserer Welt stammt von Menschen, die diese Orte besucht haben. Auf diese Weise spiegelt die Welt die Philosophie unseres Studios wider, die darin besteht, Brücken zwischen Ideen aus Ost und West zu bauen."

Während die fantastischen Umgebungen die Spieler zweifellos in ihren Bann ziehen, stellen sie auch eine Herausforderung für Silkroad Studios dar. Malevitis erklärt, dass das Hauptpublikum zwar den herausfordernden Parkour liebt, es aber auch viele gibt, die es etwas zu schwierig finden, ihn zu lernen. Basierend auf Spieltests hat sich der Entwickler daher in Richtung einer Metroidvania-Struktur bewegt, bei der man nur mit den grundlegendsten Fähigkeiten beginnt, dann aber immer mehr Tricks lernt.

"Du wirst mit der Zeit mehr Fähigkeiten lernen. Du wirst Yokai-Mentoren finden und Yokai-Babys retten, die dir neue Tricks beibringen. Wir haben die Entwicklung in Richtung eines Metroidvania-Stils verschoben, da er es uns ermöglicht, den Spielern die verschiedenen Mechaniken nacheinander beizubringen. Wir geben ihnen Zeit, um zu lernen, wie sie funktionieren. Gleichzeitig erleichtert es uns als Entwicklern die Arbeit, wenn es darum geht, die Welt zu gestalten und das Tempo des Spiels zu kontrollieren."

Silkroad Studios arbeitet derzeit daran, weitere Fördermittel für das ambitionierte Projekt zu sichern, das bereits unter anderem Unterstützung von der Danish Film Institute und der Innovation Fund erhalten hat. Wenn die Mittel aufgehen, hofft Malevitis, das Spiel innerhalb eines Jahres auf den Markt bringen zu können, obwohl er betont, dass er dies nicht versprechen kann. Aber die Pläne sind klar. Wenn das Spiel veröffentlicht wird, wird es eine etwa 12-stündige Kampagne und einen Level-Editor geben, der es den Hardcore-Spielern ermöglicht, ihre eigenen Parkour-Herausforderungen zu erstellen. Wir fürchten uns vor dem Start und freuen uns auf ihn.