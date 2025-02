Der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem Liverpool mathematisch die Premier League gewinnen könnte

HQ

Jetzt scheint es unvermeidlich: Liverpool wird in diesem Jahr die Premier League gewinnen. Gestern besiegte Liverpool Newcastle mit zwei Toren durch Szoboszlai und Mac Allister, während Arsenal gegen Nottingham Forest ein torloses Remis erreichte. Die Mannschaft von Arne Slot hat nun 13 Punkte Vorsprung auf Arsenal, nachdem sie ein Spiel mehr absolviert hat, also ist es jetzt eine Frage des Wann.

Liverpool ist mathematisch noch nicht Meister, aber die Chancen, dass sie diesen großen Hebel verpassen und Arsenal nie wieder verfehlt, sind am geringsten. Laut BBC Sport ist der früheste Zeitpunkt, an dem Liverpool zum Meister gekrönt werden könnte, der 5. April, aber das ist unwahrscheinlich, da Arsenal alle Spiele zuvor verlieren muss.

Es sei darauf hingewiesen, dass Liverpool aufgrund des Carabao-Cup-Finales, das Liverpool gegen Newcastle bestreitet, und der Länderspielpause nur ein Ligaspiel im März bestreiten wird. Liverpool hat noch 10 Spiele zu bestreiten, Arsenal hat noch 11 Spiele.

Der wahrscheinlichste Termin für Liverpools Meistertitel ist der 26. April gegen Tottenham. In jedem Fall ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dies vor dem Spiel Liverpool gegen Arsenal am 5. Mai passieren wird. Den Premier-League-Rekord für den frühesten Titelgewinn hält Liverpool selbst: Sieben Spiele vor Schluss in der Saison 2019/20 mit 99 Punkten.