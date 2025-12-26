Der französische Fußball trauert um Jean-Louis Gasset, Fußballtrainer aus Montpellier oder Marseille, der im Alter von 72 Jahren verstarb

HQ

Die französische Fußballwelt steht nach dem Tod von Jean-Louis Gasset, einem ehemaligen Fußballspieler und späteren Fußballtrainer mit großer Erfahrung in Frankreich und einer Legende für Montpellier, in Schock. Gasset starb am Freitag im Alter von 72 Jahren, nachdem er zuletzt im April 2025 gearbeitet hatte, als er Montpellier verließ.

Als Spieler arbeitete er 1969 und 1975 für Béziers und wechselte später zehn Jahre zu Montpellier, wo er als Mittelfeldspieler 231 Einsätze absolvierte und 10 Tore erzielte. Seit 1998 arbeitete er als Trainer für Montpellier, Caen, Istres, Saint-Étienne, Bordeaux und Marseille in Frankreich sowie als Cheftrainer der Elfenbeinküste.

Sein letzter Trainerjob war bei Montpellier, das im April 2025 auf einvernehmliches Einvernehmen ausschied, als der Verein in die Ligue 2 abstieg.

"Als wahrer Sohn des Vereins hinterließ er durch seine Professionalität, Freundlichkeit und Leidenschaft für das Teilen seines Wissens einen bleibenden Eindruck bei allen, die ihn trafen", verkündete Montpellier heute und hob zudem seine Arbeit als Botschafter der Jugendakademie von Montpellier hervor, bei der er Spielern beim Aufstieg nach Paris Saint-Germain, Espanyol Barcelona, AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille und in die französische Nationalmannschaft half.

Am Freitag haben viele Fußballvereine in Frankreich Jean-Louis Gassets Familie und Freunde sowie Spieler, die mit ihm gearbeitet haben, wie Amine Harit, die ihn 2024 in Marseille kennenlernte, ihr Beileid ausgesprochen und gesagt, er sei "einer dieser seltenen Menschen, denen man im Fußball begegnet, die aber weit über das Spielfeld hinaus Spuren hinterlässt". oder Kylian Mbappé, der ihn als "eine Enzyklopädie des Fußballs" beschrieb.