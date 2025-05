Der französische Fußball erlebt eine Revolution, eine "französische Premier League" könnte geboren werden

HQ

Der französische Profifußball befindet sich seit langem in einer Krise und bringt dem französischen Fußballverband nicht genug Geld zurück, was darauf zurückzuführen ist, dass die Mannschaften mit geringeren Budgets in den Schatten stehen und daher in internationalen Wettbewerben im Schatten stehen, mit Ausnahme des katarischen Unternehmens Paris Saint-Germain, das in diesem Jahr das Champions-League-Finale spielt.

Aber die Struktur des französischen Fußballs könnte sich bald drastisch ändern, vielleicht schon in der Saison 2026/27, mit einem neuen Wettbewerb, der als "französische Premier League" bezeichnet wird und die Professional Football League (LFP) durch eine kommerzielle Gesellschaft ersetzt, die sich im Besitz der Vereine befindet und als Anteilseigner fungiert, mit der entsprechenden Änderung der Führung: von einem gewählten Präsidenten zu einem von den Vereinen ernannten Vorstand, Jedem der 18 Klubs in der Ligue 1 mehr Stimme zu geben.

Diese Pläne kündigte Philippe Diallo, Präsident des französischen Fußballverbands, am Montag an. Vincent Labrune, derzeitiger Präsident der LFP, ist mit den Änderungen einverstanden, auch wenn dies wahrscheinlich die Abschaffung seines Amtes bedeuten würde. "Ich bin sehr dafür, sich in Richtung eines ähnlichen Modells wie das der Premier League zu bewegen, das seine Wirksamkeit weitgehend unter Beweis gestellt hat", sagte Labrune am Montag (via RMC Sport).

Es wird erwartet, dass diese Änderungen die französischen Fußballwettbewerbe wettbewerbsfähiger und attraktiver machen und die Einnahmen der Vereine verbessern, so dass mehr französische Vereine in europäischen Wettbewerben erfolgreich sein würden: Das letzte Mal, dass ein französischer Verein die Champions League gewann, war 1993 in Marseille. Dazu bedarf es jedoch einiger Gesetzesänderungen, die am 10. Juni im Senat diskutiert werden.