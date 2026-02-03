Der FIFA-Vorsitzende will, dass Russland wieder aktiv wird

HQ

Wie wir inzwischen alle wissen, wurde Russland vor vier Jahren aus dem internationalen Sport verdrängt, als es beschloss, in die Ukraine einzumarschieren.

Gianni Infantino, Präsident der Fédération Internationale de Football Association, hat laut BBC und Berichten von finnischer YLE gesagt, dass die FIFA ernsthaft darüber nachdenkt, Russland ein Comeback zu ermöglichen, obwohl der Krieg weiterhin andauert.

"Wir müssen, denn dieses Verbot hat nichts gebracht, es hat nur mehr Frustration und Hass erzeugt."

"Wir sollten tatsächlich niemals ein Land vom Fußballspielen verbieten wegen der Taten seiner politischen Führer."

Also... der Präsident der Fédération Internationale de Football Association hat eine klare Meinung zu der Angelegenheit. Wir werden sehen, was in Zukunft passiert.