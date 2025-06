Der FC Barcelona steigt mit Barça.Pass, einer neuen Web3-Plattform mit NFTs, in die Blockchain ein

HQ

Der FC Barcelona ist einer der Fußballvereine, die stärker in die Welt der Blockchain, NFTs und Web3 investieren. Kürzlich kündigte der Verein die Entwicklung von Barça.Pass an, einer neuen digitalen Geldbörse und Web3-Plattform, die von Futureverse entwickelt wurde, demselben Unternehmen, das mit dem Autor von Ready Playe One ein "Readyverse" schaffen und die fiktive Dystopie in eine beunruhigende Realität verwandeln will.

Der Barça.Pass, der mehr als 11 Millionen Nutzern mit einer bestehenden Barça-ID zur Verfügung steht, ermöglicht die Erstellung offizieller Avatare des FC Barcelona, die mit Teamtrikots und Zubehör anpassbar sind, sowie die Speicherung und Verwaltung digitaler Sammlerstücke auf Basis der Blockchain-Technologie. Die Plattform wird auch "ein Gateway" sein, um andere Web3-Spiele, Apps und Metaversen zu erkunden, die vom Club ausgewählt wurden und in denen die Nutzer ihre digitalen Assets nutzen können. Dazu gehört laut BlockWorks offenbar auch ein zukünftiges mobiles Rennspiel des katalanischen Clubs.

Aaron McDonald, Mitbegründer und CEO von Futureverse, sagt, dass diese Spielform speziell für die "Millionen von Barça-Fans auf der ganzen Welt gedacht ist, die noch nie die Möglichkeit hatten, ein Spiel zu besuchen oder sogar offizielle Ausrüstung zu kaufen", und denkt, dass diese NFTs "genauso bedeutungsvoll" sein werden, während Jordi Mompart, Director of Data & Innovation bei FCBC, fügt hinzu, dass dies "der erste Schritt zum Aufbau des Metaversums des FC Barcelona" ist.