Der FC Barcelona kündigt Ed Sheeran-Trikots für den Clásico im Oktober an

Der FC Barcelona hat sich mit Ed Sheeran zusammengetan, und morgen, am 15. Oktober, erscheint ein Sondertrikot mit dem Logo von Play, seinem achten Album, das am 12. September veröffentlicht wurde. Die Frauenmannschaft wird es am 19. Oktober für ein LigaF-Spiel gegen Granada CF tragen, und die Männermannschaft wird es am 26. Oktober für das erste Clásico der Saison gegen Real Madrid im Bernabéu tragen.

Barça, das von Spotify gesponsert wird, hat zuvor ähnliche Kollaborationen mit den Rolling Stones, Coldplay, Rosalía oder Drake gemacht. Das Trikot wird ab morgen, dem 15. Oktober, verkauft und ist auf 1899 Einheiten in Spielqualität limitiert, und eine weitere, noch exklusivere Kollektion von nur 22 Einheiten, die von den Startspielern der Männer- und Frauenspiele signiert wurden, und sogar 11 Trikots, die von Ed Sheeran selbst signiert wurden.

Andere Produkte, wie z. B. eine Lifestyle-Kollektion, werden erschwinglicher sein, mit T-Shirts, einem Schal und einem Sweatshirt.

Der FC Barcelona wird außerdem eine Sonderausgabe der Barça-Playlist für den Spieltag auf Spotify veröffentlichen, die von Ed Sheeran kuratiert wurde und Songs enthält, "die ausgewählt wurden, um Spieler und Fans vor dem Spiel zu motivieren". "Eds Songs sind schon seit langem Teil unserer Playlist in der Kabine, daher ist es etwas ganz Besonderes, sein neues Album auf unserem Trikot für El Clásico zu sehen", sagte Robert Lewandowski.

"Mein neues Album 'Play' auf dem Barça-Trikot zu sehen, ist einer dieser Momente, die ich kaum glauben kann. Ich habe den Fußball mein ganzes Leben lang geliebt, daher bedeutet es mir sehr viel, meine Musik auf eine so ikonische Bühne zu bringen und sie mit den Fans auf der ganzen Welt zu teilen", fügte Sheeran hinzu.

