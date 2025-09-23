Der FC Barcelona erleidet mit der verspäteten Wiedereröffnung des Stadions einen weiteren Rückschlag

HQ

Der FC Barcelona kehrt an diesem Wochenende nicht ins Spotify Camp Nou zurück. Die Verzögerungen bei den Arbeiten am Stadion dauern an, und trotz der Beharrlichkeit des Vereins (der heute Morgen einige Journalisten ins Stadion eingeladen hat) hat er immer noch keine Lizenz von der Stadtverwaltung von Barcelona erhalten. Ohne sie wird der Verein das Spiel am Sonntag im Olympiastadion Lluís Companys in Montjuïc bestreiten, wo der Verein die letzten beiden Spielzeiten gespielt hat.

Zuvor hatte der Verein angekündigt, das Stadion rechtzeitig zur laufenden Saison im August wieder zu öffnen. Nachdem er mehrere Fristen verpasst hat, weigert sich der Verein, ein Datum zu nennen, aber heute Morgen sagte der Vizepräsident des Vereins, dass er hoffe, dass er heute Nachmittag die Genehmigung des Rathauses bekomme, dass er alle Papiere geliefert habe und sagte sogar, dass es "das sicherste Stadion Spaniens" sei.

Bei einem kürzlichen Besuch stellten Mitglieder der Stadtregierung und der Sicherheitskräfte bei ihrem letzten Besuch auf der Baustelle jedoch mehrere behebbare Probleme fest, und aus Gründen der "Strenge" und "Sicherheit" ist die Wiedereröffnung des Spotify Camp Nou derzeit nicht durchführbar.

Der Feuerwehrchef von Barcelona sagte auf RTVE, dass es Mängel bei den Evakuierungswegen gebe. "Wir haben Elemente entdeckt, die die Sicherheit beeinträchtigen. Sie betreffen vor allem die Evakuierungswege. Diese Elemente müssen so befestigt werden, dass die Menschen, die das Stadion besuchen, dies sicher tun können. Damit ein normaler Ausstieg gemäß den Anforderungen des ursprünglichen Plans durchgeführt werden kann. Wir haben Elemente festgestellt, die korrigiert werden müssen, bevor wir die Lizenz erteilen können."

Bei der Wiedereröffnung werden im Spotify Camp Nou nur noch 27.000 Plätze zur Verfügung stehen. Die Arbeiten werden fortgesetzt und das Dach des Stadions wird erst am Ende der Saison 2026/27 gebaut.