Der FC Barcelona bestätigt offiziell das Rückkehrdatum zum Camp Nou Stadion

Der FC Barcelona hat offiziell bekannt gegeben, dass die lang erwartete und lange verzögerte Rückkehr ins Camp Nou endlich am Samstag während des LaLiga-Spiels gegen Athletic Club um 16:15 Uhr MET stattfinden wird. Der Verein hatte erwartet, das noch im Bau befindliche Stadion viel früher in diesem Jahr und später im September wiederzueröffnen, wurde jedoch vom Stadthaus von Barcelona verweigert.

Dann entschied sich der Verein, zu warten, bis er die Genehmigung erhielt, um 45.401 Sitzplätze zu eröffnen, Phase B, die sich im gesamten Lateral-Bereich, der Tribune und dem Süd-Tor befinden wird (das Endstadion wird mehr als 105.000 Sitzplätze haben).

Von nun an wird Barcelona seine Heimspiele im Camp Nou in der LaLiga austragen, darunter Barcelona gegen Alavés am 29. November und Barcelona gegen Atlético Madrid am 2. Dezember. Der Verein wird mit der UEFA verhandeln, um eine Genehmigung zu erhalten, auch die verbleibenden Champions-League- und Ligaspiele im Camp Nou auszutragen.

Das letzte Mal, dass das Team mit vollständig geöffnetem Stadion spielte, war am 28. Mai 2023. Im Sommer begannen die Renovierungsarbeiten, und der Verein spielte im Montjuic-Stadion, dem Stadion der Olympischen Spiele 1992, das im Besitz der Stadt ist. Die Arbeiten am Camp Nou sollen voraussichtlich bis 2026 oder darüber hinaus andauern.