Der Elden Ring Film scheint A24s bisher größtes Projekt zu sein

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A24 ist ein viel bekannterer Name als früher, aber selten gibt es so viel Geld aus wie andere bekannte Hollywood-Studios heutzutage. Allerdings sieht es so aus, als könnte sich das für den Film Elden Ring ändern.

Anfang der Woche haben wir die Ankündigung mitbekommen, dass der Film sein Veröffentlichungsdatum festgelegt hat, und gleichzeitig die vollständige Besetzung vorgestellt. The Hollywood Reporter hatte noch etwas mehr Informationen über den Film und sagte, es werde das bisher ehrgeizigste Projekt von A24 sein.

Offenbar plant A24, weit über 100 Millionen Dollar für das Budget für Elden Ring auszugeben, und es wird auch rund 100 Tage Hauptdreharbeiten für den Film geben. Bei so vielen Drehtagen ist es kein Wunder, Elden Ring wird erst am 3. März 2028 veröffentlicht. Da das Spiel, auf dem der Film basiert, 30+ Millionen Mal verkauft wurde, könnte man wahrscheinlich erwarten, dass viele Leute den Film im Kino sehen. Darauf hofft A24 zumindest. Jeder Cent, der dafür ausgegeben wird, dieses Fantasy-Epos zum Leben zu erwecken, wird jedenfalls dazu beitragen, eine immersivere und glaubwürdigere Welt zu schaffen. Die Leute wollen ein neues filmisches Fantasy-Franchise, und vielleicht bekommen sie 2028 eines.