Veröffentlichungsdatum für Alex Garlands Elden Ring Filmsets
Bleiben Sie im März 2028 dran, wenn Sie A24s FromSoftware-Adaption auf die große Leinwand sehen möchten.
Bandai Namco hat das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben und offiziell den Produktionsbeginn für A24 und Alex Garlands Film Elden Ring bestätigt. Der Film, von dem wir seit Mai letzten Jahres wissen, ist eine der meistdiskutierten Videospiel-Adaptionen der Zeit, und jetzt wissen wir, wann er in die Kinos kommt.
"Die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, geschrieben und inszeniert von Alex Garland, wird für IMAX gedreht und am 3. März 2028 veröffentlicht." Bandai Namco bestätigt dies über seine Website. Wir bekamen außerdem eine vollständige Liste der Besetzungen und fügten einige neue Namen hinzu, die wir bereits zusammengestellt hatten:
- Kit Connor
- Ben Whishaw
- Cailee Spaeny
- Tom Burke
- Havanna Rose Liu
- Sonoya Mizuno
- Jonathan Pryce
- Ruby Cruz
- Nick Offerman
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz
Wir wissen nicht, wen diese Personen im Film spielen, aber wir werden es sicher zwischen jetzt und 2028 herausfinden. Bandai bestätigt außerdem, dass die Produktion des Films im Frühjahr dieses Jahres beginnt, was wir uns hätten denken können, da Setfotos im Internet entdeckt wurden.
Der Film Elden Ring feiert am 3. März 2028 Premiere.