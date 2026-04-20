Veröffentlichungsdatum für Alex Garlands Elden Ring Filmsets

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Bandai Namco hat das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben und offiziell den Produktionsbeginn für A24 und Alex Garlands Film Elden Ring bestätigt. Der Film, von dem wir seit Mai letzten Jahres wissen, ist eine der meistdiskutierten Videospiel-Adaptionen der Zeit, und jetzt wissen wir, wann er in die Kinos kommt.

"Die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, geschrieben und inszeniert von Alex Garland, wird für IMAX gedreht und am 3. März 2028 veröffentlicht." Bandai Namco bestätigt dies über seine Website. Wir bekamen außerdem eine vollständige Liste der Besetzungen und fügten einige neue Namen hinzu, die wir bereits zusammengestellt hatten:



Kit Connor



Ben Whishaw



Cailee Spaeny



Tom Burke



Havanna Rose Liu



Sonoya Mizuno



Jonathan Pryce



Ruby Cruz



Nick Offerman



John Hodgkinson



Jefferson Hall



Emma Laird



Peter Serafinowicz



Wir wissen nicht, wen diese Personen im Film spielen, aber wir werden es sicher zwischen jetzt und 2028 herausfinden. Bandai bestätigt außerdem, dass die Produktion des Films im Frühjahr dieses Jahres beginnt, was wir uns hätten denken können, da Setfotos im Internet entdeckt wurden.

Der Film Elden Ring feiert am 3. März 2028 Premiere.