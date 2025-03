Der ehemalige Spieler von Real Madrid und Manchester City, Danilo, äußert sich besorgt über die psychische Gesundheit von Fußballern

HQ

Danilo, ein 33-jähriger brasilianischer Spieler, hat in einem langen Interview mit The Guardian über seine erfolgreiche Karriere nachgedacht, in dem er Pep Guardiola als die einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Karriere lobte: "Er bildet Spieler aus. Wenn ich ihn vorher getroffen hätte, hätte er mir das Leben viel einfacher gemacht" - und sagte, dass er während seiner Zeit bei Real Madrid viel Druck erlitten habe.

Der Innenverteidiger hat eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich und spielte in ganz Europa: Porto, Real Madrid, Manchester City und Juventus, wo er in allen Trophäen gewann, darunter zwei Champions League-Titel, zwei Premier-League-Titel oder einen in der Serie A. Nach sechs Jahren bei Juventus Turin entschied er sich, den Verein im Januar 2025 zu verlassen und zu Flamengo zu wechseln, eine Rückkehr nach Brasilien für das wahrscheinlich Ende seiner Karriere, da er nicht bis zum 40. Lebensjahr spielen will und plant, Psychologie zu studieren, wenn er die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Danilo steht Social Media sehr kritisch gegenüber: "Egal wie reif man ist, man will akzeptiert werden. Und die sozialen Medien sind auf allen Ebenen ein toxisches Umfeld" und bereut es sogar, mit Anfang 20 ein teures Auto gekauft zu haben, um sich aufgrund des sozialen Drucks mit den anderen Spielern "anzupassen". Er scheint für einen Spitzenfußballer erstaunlich reif zu sein und wirft Fragen zur psychischen Gesundheit von Fußballern auf, die niemand zu stellen scheint.

Ein Grund, warum er nach dem Fußballspielen einen Abschluss machen möchte, was im Fußball fast unerhört ist, ist der Druck, den er während seiner Zeit bei Real Madrid hatte, wo er viel Kritik und Druck ertragen musste, weil er das Gefühl hatte, dass er nicht den in ihn getätigten Investitionen entsprechen konnte. "Ich habe sehr gelitten, bis zu dem Punkt, an dem ich psychologische Hilfe gesucht habe. Es gab Zeiten, in denen es mir so vorkam, als könnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie man Fußball spielt."

Er bezeichnete sich selbst als "Geisel der Kritik, der sozialen Medien" und beklagte sich über die mangelnde psychische Gesundheitsversorgung in den Fußballvereinen ("sie kümmern sich nicht um den Menschen, wir müssen den Fußball menschlicher machen"-), was einer der Gründe sei, warum viele junge, talentierte Spieler in ihrer Karriere keinen Erfolg haben. Dem Druck zu erliegen: "Ich sage es ganz offen: Die Klubs werden erst dann etwas tun, wenn sie den finanziellen Schaden erkennen, der auf sie zukommt. Wenn die Klubs erkennen, wie viele Spieler sie aufgrund emotionaler und psychologischer Probleme verlieren, werden sie es sich zweimal überlegen und anfangen zu investieren, denn das ist ein technischer und finanzieller Wert für die Mannschaft."

Im Jahr 2020, während der Pandemie, hat Danilo ein Projekt namens "Voz Futura" ins Leben gerufen, um Debatten anzuregen und allen emotionale Unterstützung zu bieten. Seine Gegenwart ist jedoch immer noch auf dem Platz, und mit seiner Rückkehr nach Brasilien hofft er , "dem brasilianischen Volk, den Fans näher zu kommen" und hoffentlich einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 zu bekommen.