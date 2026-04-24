Der ehemalige PlayStation-Chef sagt, Sonys PC-Starts seien unerlässlich, um die AAA-Entwicklung am Leben zu erhalten

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Vor fast zwei Monaten tauchten Berichte auf, die behaupteten, Sony erwäge, seine PC-Veröffentlichungen von PlayStation-Spielen drastisch zurückzufahren. Vor allem wurde gesagt, dass Einzelspieler-Titel gefährdet seien. Aber egal wie man es betrachtet, bedeutet das weniger potenzielle Käufer und folglich möglicherweise geringere Einnahmen.

Nun äußert sich der beliebte ehemalige Sony- und PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, der Sony 2024 nach 31 Jahren verließ, zu dieser Entscheidung und ist nicht überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. In einem Interview mit Back Pocket sagt er:

"Als ich auf der Spieleentwicklungsseite als First Party bei PlayStation gearbeitet habe, durften wir aus strategischer Sicht unsere AAA-Spiele nicht auf andere Plattformen wie den PC bringen. Aber als der Umfang und die Investitionen der Spieleentwicklung immer größer wurden, ergab es für mich einfach Sinn, dass sie in der PS5-Generation anfingen, ihre großen Spiele auf den PC zu verlagern."

Obwohl es vielleicht einige Fans gab, die sich beschwerten, glaubt Yoshida nicht, dass die PC-Spiele die PlayStation-Verkäufe beeinflusst haben, und er glaubt, dass die zusätzlichen Einnahmen zur Finanzierung neuer Spiele beigetragen haben:

"Einige wenige lautstarke Verbraucher beschweren sich, wenn sie sehen, dass PlayStation-First-Party-Spiele auf den PC portiert werden, aber ich glaube nicht, dass das die Akzeptanz von PlayStation-Hardware wie der PS5 wirklich beeinträchtigt hat. Die Veröffentlichung von Spielen auf dem PC nach ein paar Jahren muss geholfen haben, die Investitionen in diese großen Spiele wieder einzuholen und dem Team sowie dem Unternehmen geholfen, das Geld in ihre neuen Spiele zu investieren. Aus geschäftlicher Sicht ergab das also Sinn."

Es sollte beachtet werden, dass Sony selbst nichts über die Reduzierung von PC-Veröffentlichungen gesagt hat, obwohl die Quelle in solchen Fällen so zuverlässig ist, wie es nur geht, da Jason Schreier als sehr vertrauenswürdig gilt und selten Fehler macht.

Aber wenn sie diesen Weg gehen, sagt Yoshida, "wird es interessant sein, wie sie es schaffen, die Investitionen in die großen Budgetspiele auf der First-Party-Seite aufrechtzuerhalten."

Wie siehst du das? Sollte Sony die PC-Spiele reduzieren, oder ist das eine Win-win-Situation für alle?