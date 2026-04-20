Shuhei Yoshida sagt, er sei vom PlayStation-Boss degradiert worden, weil er keine "lächerlichen" Befehle befolgen wollte

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Im November 2024 war es eine Sensation, als PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida plötzlich ankündigte, Sony nach 31 Jahren zu verlassen. Zu dieser Zeit war er Head of PlayStation Indies, zuvor aber Präsident von SIE Worldwide Studios. Es schien also, als hätte er eher einen Schritt nach unten auf der Karriereleiter als nach oben gemacht, da viele zuvor geglaubt hatten, er würde 2019 anstelle von Jim Ryan die gesamte PlayStation-Abteilung leiten.

Das ist offensichtlich nicht passiert, und Yoshida sagte in einem Interview mit Game File letztes Jahr, dass er glaube, es läge an seiner Liebe zu Spielen und sei nicht in erster Linie Geschäftsmann:

"Wahrscheinlich, weil sie mir nicht vertrauten, wenn es darum ging, die besten Geschäftsentscheidungen zu treffen... Ich wollte immer etwas Interessantes machen, wissen Sie, etwas Neues oder Innovatives, das noch nie zuvor gemacht wurde, das vielleicht in Zukunft das Großartige wird, so etwas.

"Stattdessen bevorzugte Sony geschäftsorientierte Leute, sagte er damals, mit der Begründung, dass "Kaz [Hirai], Andrew [House], Jim Ryan, alles Geschäftsleute, richtig? Also muss es dafür einen Grund geben."

Letzte Woche trat Shuhei Yoshida beim australischen Gaming-Event ALT: GAMES, wo er (über TWIV) mehr darüber erzählte, was hinter den Kulissen passiert ist, als er auf Anweisung von Jim Ryan bei PlayStation degradiert wurde:

"Ich habe Santa Monica bei God of War geholfen, Naughty Dog bei Uncharted und The Last of Us und Sucker Punch bei der wunderschönen Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima war eines der letzten Spiele, an denen ich als Präsident von Worldwide Studios gearbeitet habe.

"Aber 2019, nach 11 Jahren Leitung der First-Party-Entwicklung, wurde ich aus der Position entlassen."

Yoshida hat zuvor gesagt, dass ihm ein Ultimatum gestellt wurde, entweder gefeuert zu werden oder Leiter der Indie-Spiele zu werden, aber er erläutert nun, was seiner Meinung nach dazu geführt hat, und sagt unter anderem, dass er sich geweigert hat, Ryans "lächerlichen" Befehlen zu folgen:

"Jim Ryan wollte mich aus der First-Party entfernen, weil ich nicht auf ihn gehört habe. Er bat mich, einige lächerliche Dinge zu tun, und ich sagte 'Nein.' "

Jim Ryan war ein umstrittener und unter Spielern oft hinterfragter PlayStation-Chef (zwischen 2019 und 2024), der unter anderem Sonys massive Live-Service-Initiative ins Leben rief, bei der praktisch alle Spiele entweder floppen oder eingestellt wurden. Das führte natürlich zu absolut enormen Kosten, während Sony insgesamt weniger Einzelspieler-Spiele veröffentlichte, weil Ressourcen in andere Bereiche umgeleitet wurden – etwas, das wir bis heute spüren und wahrscheinlich noch viele Jahre spüren werden.

Wir werden nie erfahren, wie die PlayStation-Abteilung unter Yoshidas Führung ausgesehen hätte, aber wir können dennoch vermuten, dass sie radikal anders verlaufen wäre. Heute jedoch scheint Yoshida zufrieden zu sein und schließt mit den Worten:

"Ich habe in den letzten fünf Jahren Indie-Publishern und Entwicklern bei Sony geholfen, also habe ich das Gefühl, dass ich weiterhin das Gleiche mache, aber jetzt bin ich freiberuflich.

"Ich bin frei, in jedem Podcast aufzutauchen. Jetzt kann ich über Nintendo, Xbox, Steam sprechen. Und ich sehe, wie Nintendo und Xbox Indies unterstützen. Also ist es sehr, sehr cool."

Was halten Sie von Jim Ryans Führung, und glauben Sie, dass Shuhei Yoshida eine bessere Alternative gewesen wäre?