Bericht: PlayStation sieht die Einführung von Einzelspieler-Spielen auf dem PC nicht mehr als Priorität

Wenn du ein reiner PC-Spieler bist, der es immer noch liebt, als Spider-Man durch die Straßen von New York zu schwingen oder als Kratos gegen nordische Götter zu kämpfen, haben wir vielleicht einige unglückliche Nachrichten. Es scheint, als wolle Sony seine Einzelspieler-Veröffentlichungen auf dem PC langsamer einstellen, sodass wir vielleicht keine großen Titel mehr auf die Plattform sehen werden.

Wie wir Ende letzter Woche berichtet haben, glaubt Jason Schreier von Bloomberg, dass Sony-Exklusivtitel für den PC bald ein Trend der Vergangenheit sein könnten. Im Triple Click-Podcast sagte er: "Ich glaube, das Gefühl, das ich bekomme, ist, dass sie sich davon distanzieren, ihre exklusiven Konsolen-Dinge wie traditionelle Einzelspieler-Inhalte auf dem PC zu veröffentlichen."

Schreier fügte hinzu, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn der kommende Marvel's Wolverine nie für den PC erscheint. Der Leaker NateTheHate äußerte ebenfalls ein ähnliches Gefühl und sagte: "Die Entscheidung, sich von PC zu entfernen, wurde letztes Jahr getroffen. Natürlich könnten einige noch veröffentlichen (je nachdem, wie weit die Ports fortgeschritten sind), aber es scheint für Sony künftig keine Priorität mehr zu sein."

Live-Service-Titel werden weiterhin auf dem PC erscheinen, damit Sony möglichst viele Spieler erreichen kann, aber für die preisgekrönten Einzelspieler-Erlebnisse scheint es, als müsste man bald eine PS5 besitzen, um sie spielen zu können.