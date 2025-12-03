Ehemaliger Lakers-Spieler und NBA-Champion Elden Campbell stirbt im Alter von 57 Jahren: Für seine ruhige Persönlichkeit in Erinnerung geblieben

HQ

Elden Campbell, ehemaliger NBA-Spieler, der zwischen 1990 und 2005 spielte, darunter neun Jahre bei den Los Angeles Lakers, zusammen mit Shaquille O'Neal und Kobe Bryant spielte und später für die Detroit Pistons spielte, wo er 2004 die NBA-Meisterschaft gewann, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

In seinen 1.044 Spielen über 15 Saisons erzielte er durchschnittlich 10,3 Punkte und 5,9 Rebounds. Diejenigen, die ihn kannten, lobten vor allem seine Persönlichkeit: eine zurückhaltende Person, die nicht gerne im Rampenlicht stand, aber professionell und entspannt war. Im Gespräch mit der LA Times sagte der ehemalige Lakers-Spieler Byron Scott, der Campbell aus der Highschool kannte, er sei "einfach so cool, nichts hat ihn beschleunigt. Er würde sich Zeit lassen. Er war einfach leicht. Er war so ein guter Kerl."

Sein ehemaliger Trainer bei Clemson, dem College-Team, in dem er vor seinem Eintritt in die NBA spielte, fügte hinzu, dass er "eine herausragende, großzügige Person" sei.

"Das Einzige, was ich negativ über ihn sagen würde, ist, dass er das Potenzial hatte, ein großartiger Spieler zu werden", sagte Scott, der meint, er habe sein Potenzial trotz seiner Fähigkeiten nie ausgeschöpft. "Er wollte ehrlich gesagt nicht großartig sein. Er wollte einfach nur spielen. Aber was für ein guter Kerl."