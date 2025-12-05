Der ehemalige Barcelona- und Manchester-City-Star nennt Guardiola "eine Schlange"

HQ

Yaya Touré, ivorischer Trainer, der derzeit als Assistenztrainer der saudischen Nationalmannschaft arbeitet und zuvor Innenverteidiger bei Teams wie Barcelona und Manchester City war, hat Pep Guardiola, mit dem er in Barcelona und Manchester gearbeitet hat, scharf kritisiert und ihn als "Schlange" bezeichnet.

Touré fühlte sich zwischen 2009 und 2010 von Guardiola in Barcelona abgestiegen, der Sergio Busquets bevorzugte, und spielte in seiner letzten Saison nur neun Spiele in der Startelf, bevor er 2010 an Manchester City verkauft wurde. Dort wurde er einer der wichtigsten Spieler des Kaders... bis Pep Guardiola 2016 kam, und Touré erneut auf die Bank gesetzt wurde. Ihre schlechte Beziehung hielt an, bis Touré 2018 den Song verließ und zu Olympiakos wechselte.

Tourés Agenten und er selbst haben Guardiola öffentlich oft kritisiert: 2018, wie Marca erinnerte, sagte Touré, er wolle "derjenige sein, der den Guardiola-Mythos durchbricht: "Ich habe den Eindruck, dass er eifersüchtig war, mich für einen Rivalen hielt, dass er alles getan hat, um meine letzte Saison zu verderben. Er war grausam zu mir", und vermutete, dass es etwas mit der Rasse zu tun habe: "Es ging so weit, dass ich mich fragte, ob es an meiner Hautfarbe lag. Ich bin nicht der Erste, andere Barcelona-Spieler haben die Frage auch gestellt."

"Ich sehe keinen Mann, ich sehe eine Schlange"

Acht Jahre später sprach Yaya Touré, inzwischen 42, erneut über Guardiola auf dem YouTube-Kanal ZACK (über DailyMail) und sagte: "Ich sehe keinen Menschen, ich sehe eine Schlange."

In Erinnerung an den Moment, als er zu Manchester City ging, sagte Touré: "Der Barcelona-Trainer rief mich damals an und sagte: "Du musst zurückkommen, es ist wichtig." Meine Frau sagt zu mir: "Willst du dir diesen Unsinn anhören? Er hat dich wie Dreck behandelt, und jetzt will er, dass du bleibst, und du wirst bleiben? Lass uns nach Manchester gehen."

"Der Typ hat das ganze Jahr nicht gegen mich gespielt, und am Ende des Jahres glänze ich bei der Weltmeisterschaft (2010), und er holt mich nach Barcelona. Meine Frau erzählte mir von ihm. "Sheytan, er ist kein Mann, er ist böse." Sie sieht ihn als negativen Menschen.'"

Yaya Touré hat seine Beziehung zu Pep Guardiola nie repariert. Der spanische Trainer sagte vor Tourés letztem Spiel für City 2018, dass Touré "einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Vereins" sei.