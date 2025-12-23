Der ehemalige Barcelona-Trainer Joan Peñarroya wechselt von Belgrad zu Partizan und wird bald gegen Barça antreten

HQ

Der FC Barcelona entließ letzten Monat seinen Basket-Manager Joan Peñarroya nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse in den nationalen und europäischen Ligen. Seitdem hat sein Ersatz Xavi Pascual die Ergebnisse deutlich verbessert und sind nun Fünfter in der Liga ACB und Zweiter in der EuroLeague.

Peñarroya, der im Juni 2024 einen Zweijahresvertrag beim FC Barcelona unterschrieben hatte, wurde entlassen und hat nun ein neues Schicksal gefunden: den serbischen Klub Partizan aus Belgrad. Đoan Penjaroja, wie es aus dem kyrillischen übersetzt wird, ersetzt Željko Obradović.

Partizan liegt derzeit auf Platz 17 in der EuroLeague, einem Wettbewerb, den sie zuletzt 1992 gewonnen haben. Das letzte Mal, dass sie das Final Four erreichten, war 2010. Erst vor zwei Monaten besiegte Peñarroyas Barcelona Partizan in der EuroLeague. Sie treffen sich wieder, wobei Peñarroya tatsächlich am 9. Januar ins Palau Blaugrana zurückkehrt, diesmal als Gast: Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fans ihn begrüßen.

Es ist das erste Mal, dass Peñarroya außerhalb Spaniens trainiert (mit Ausnahme von Andorra, das in der spanischen Liga ACB spielt). Zuvor trainierte er Baskona und Valencia und gewann 2020 und 2021 die FIBA Champions League mit Burgoas.